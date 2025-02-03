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تدمير جنين يثير غضبا عالميا/ دعوات محلية ودولية لعقد جلسة طارئة للأمم المتحدة

تلقى تدمير الأحياء السكنية في مخيم جنين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إدانات واسعة من فعاليات رسمية ووطنية ومؤسسات وشخصيات دولية.
رمز الخبر: ۷۰۹۶۱
تأريخ النشر: 03 February 2025

على خلفية ممارسات التطهير العرقي ومحاولات التهجير التي تمارسها في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى إثر ذلك، ووصفت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بـ "الإجرامية"، محذرة من أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها إسرائيل الفلسطينيين".

ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب".

وكتبت ألبانيز: "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس غزة فحسب".

ولفتت إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأضافت أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها إسرائيل الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي".

واختتمت المقررة الأممية المعنية بفلسطين قائلة: "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك".

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