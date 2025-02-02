النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۸مشاهدات
‍ پ

السفير الايراني في لبنان: ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل دربها الشامخ والمشرق

اشار السفير الايراني في لبنان "مجتبى اماني" الى مؤامرات الاعداء منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية قائلا " ان ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى على الساحات الداخلية والإقليمية والعالمية وستواصل دربها الشامخ والمشرق".
رمز الخبر: ۷۰۹۵۷
تأريخ النشر: 02 February 2025

قال السفير اماني بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية، عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، كنت في بداية شبابي، ومنذ الأيام الأولى ادعت الابواق الأميركية والصهيونية أن هذا النظام سيسقط خلال الأيام والأسابيع المقبلة، أو ستة أشهر على الأكثر، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت عامها السادس والأربعين.

السفير اماني الذي اصيب بجروح في حادث تفجير اجهزة البيجر في لبنان، اضاف " خلال هذه الفترة، رأيت مؤامرات الأعداء عدة مرات بأم عيني، فهم قاموا باغتيال العديد من الناس في البلاد وفرضوا حربًا طويلة على الشعب الإيرانية، وخلال فترة شهرين فقد في صيف عام 1981تم اغتيال رئيس السلطة القضائية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعشرات المسؤولين الآخرين.

وتابع "وللاسف فان أميركا والكيان الصهيوني، والعديد من الدول الأوروبية والعربية، دعمت هذه الجرائم، لكن ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى على الساحات الداخلية والإقليمية والعالمية وستواصل دربها الشامخ والمشرق".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة
السفير الايراني في لبنان: ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل دربها الشامخ والمشرق
بحرية حرس الثورة تزيح الستار عن مدينة صاروخية تحت الأرض
بزشكيان: مع الإنجازات الدفاعية الإيرانية لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على أراضينا
اللواء سلامي: أيدينا على الزناد/ ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته
الحرس الثوري يكشف عن صاروخ كروز البحري "قدر 380" بمدى يتجاوز 1000 كيلومتر
قلت لرئيس الفيفا انهم اقاموا الكاس تحت مسمى وهمي الخليج
الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة خلال الـ 220 سنة الماضية والتي لم تخسر حتى شبرًا واحدًا من الأراضي الإيرانية
العميد وحيدي: المناورات تعكس قوة الشعب الإيراني
الرئيس الايراني: سر بقاء الثورة الإسلامية هو تعزيز الأمل وتجنب اليأس
بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة
بزشكيان: المقاومة ستصبح اقوى يوما بعد يوم ولايمكن تدميرها بأي سلاح
حاجي بابائي: المقاومة أثبتت أن أميركا لم تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث والآخرون يستمعون لها
حاجي بابائي: المقاومة أثبتت أن أميركا لم تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث والآخرون يستمعون لها
قلت لرئيس الفيفا انهم اقاموا الكاس تحت مسمى وهمي الخليج
بزشكيان: المقاومة ستصبح اقوى يوما بعد يوم ولايمكن تدميرها بأي سلاح
الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة خلال الـ 220 سنة الماضية والتي لم تخسر حتى شبرًا واحدًا من الأراضي الإيرانية
بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة
الرئيس الايراني: سر بقاء الثورة الإسلامية هو تعزيز الأمل وتجنب اليأس
العميد وحيدي: المناورات تعكس قوة الشعب الإيراني
الحرس الثوري يكشف عن صاروخ كروز البحري "قدر 380" بمدى يتجاوز 1000 كيلومتر
اللواء سلامي: أيدينا على الزناد/ ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته
بزشكيان: مع الإنجازات الدفاعية الإيرانية لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على أراضينا
السفير الايراني في لبنان: ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل دربها الشامخ والمشرق
بحرية حرس الثورة تزيح الستار عن مدينة صاروخية تحت الأرض
قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة