السفير الايراني في لبنان: ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل دربها الشامخ والمشرق

اشار السفير الايراني في لبنان "مجتبى اماني" الى مؤامرات الاعداء منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية قائلا " ان ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى على الساحات الداخلية والإقليمية والعالمية وستواصل دربها الشامخ والمشرق".

قال السفير اماني بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية، عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، كنت في بداية شبابي، ومنذ الأيام الأولى ادعت الابواق الأميركية والصهيونية أن هذا النظام سيسقط خلال الأيام والأسابيع المقبلة، أو ستة أشهر على الأكثر، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت عامها السادس والأربعين.

السفير اماني الذي اصيب بجروح في حادث تفجير اجهزة البيجر في لبنان، اضاف " خلال هذه الفترة، رأيت مؤامرات الأعداء عدة مرات بأم عيني، فهم قاموا باغتيال العديد من الناس في البلاد وفرضوا حربًا طويلة على الشعب الإيرانية، وخلال فترة شهرين فقد في صيف عام 1981تم اغتيال رئيس السلطة القضائية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعشرات المسؤولين الآخرين.

وتابع "وللاسف فان أميركا والكيان الصهيوني، والعديد من الدول الأوروبية والعربية، دعمت هذه الجرائم، لكن ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى على الساحات الداخلية والإقليمية والعالمية وستواصل دربها الشامخ والمشرق".