أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تدعم تطوير الصناعات الدفاعية، لافتا الى أنه مع الإنجازات الدفاعية الإيرانية لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على الأراضي الإيرانية.

بزشكيان: مع الإنجازات الدفاعية الإيرانية لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على أراضينا

تفقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم مجموعة الجوفضائي التابع لوزارة الدفاع،وقام بجولة في مختلف أقسام وزارة الدفاعية والفضائية.

وأشار إلى أنه في يوم ما مررنا بوقت كان فيه العدو قادرا على هزيمتنا بسهولة. خلال الحرب كانت أراضينا ومجالنا الجوي مفتوحين تماما للعراقيين، وكانوا قادرين على فعل ما يريدون.

ولفت إلى أن هذه الانجازات التي صنعها الأعزاء جعلت من أرضنا الحبيبة غير سهلة الغزو أو الانتهاك أو الطمع. مضيفا لا يستطيع الاعداء التعرض لشعبنا بالصواريخ والقصف كما في زمن الحرب الحرب المفروضة، مشيرا الى ان وما حدث هنا من الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع هو القوة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه التقنيات تهدف للدفاع عن النظام وليس لمهاجمة أي مكان أخر.

وقال لقد حاولنا تطوير قوتنا الدفاعية يوما بعد يوم بمساعدة شباببنا المبدعين والجهاديين، وسيستمر هذا التطور. وليس لدينا نية لغزو أي دولة ولكن حسب وجهة نظرنا ومعتقدنا بأن لا تجرؤ أي دول على انتهاك اراضينا او التعرض لبلادنا.

وأضاف في الواقع،تضعنا المجمعات الفضائية في مصاف الدول القادرة على القيام برحلات حتى خارج الغلاف الجوي للأرض، وهذا يثبت القوة العلمية والخبرة لبلدنا.

وتابع كان الأعداء يريدون منا أن نستخدم صناعتهم، ولكن الآن بكل فخر نحن نصنعها ونصدرها أيضا، ونأمل أن يتوسع هذا التطور ليشمل كافة القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية ومختلف القضايا التي يمكن لهذا العلم والتكنولوجيا المساعدة في حلها.

وأكد أنه يجب أن الاستمرار على هذا الطريق لأن الطريق ما زال طويلا للوصول إلى القمم التي نود الوصول إليها، ولا ينبغي أن نتعب وعلينا أن ندعم هؤلاء الأعزاء الذين يوفرون لنا هذه الأرضية لنمضي نحو التطور والتوسع.