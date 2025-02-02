اكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، خلال الكشف عن احدى القواعد البحرية للحرس الثوري ان هذه الصواريخ جزء من قدرتنا العسكرية وننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته.

اللواء سلامي: أيدينا على الزناد/ ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته

قال‌قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على هامش زيارة لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري، اثناء الكشف عن احدى القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرث الثوري: هذه الصواريخ جزء من قدرتنا العسكرية وننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته.

وأضاف اللواء سلامي: أيدينا على الزناد وهذه الصواريخ سيتم إطلاقها في اليوم الذي نحتاجها فيه.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني انه إذا ارتكب الأعداء أخطاء، فإنهم سيسببون مشاكل لأنفسهم وللآخرين.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري في تصريح له بأن المنظومات التي تم تفقدها اليوم بحضور القائد العام للحرس الثوري قد تم تزويدها بوسائل نقل برية مسلحة، بالإضافة إلى الصواريخ البحرية. وبفضل التقنيات التي طوّرها العلماء الإيرانيون، لم يعد هناك حاجة للوجود على السواحل لتنفيذ العمليات.

وأضاف، إن هذه المنظومات والمدن الصاروخية قادرة على الإطلاق من مئات الكيلومترات داخل عمق البلاد، وضرب أهدافها في أعماق البحار.

وتابع، تتميز هذه الأنظمة بخصائص فريدة تجعلها في طليعة تكنولوجيا صواريخ كروز البحرية على مستوى العالم. كما أن الصواريخ التي تم الكشف عنها لم تعد تتحرك في مسار خطي، بل أصبحت موجهة بالكامل، وتعمل بذكاء عالٍ في تحديد الأهداف.