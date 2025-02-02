النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۱مشاهدات
‍ پ

اللواء سلامي: أيدينا على الزناد/ ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته

اكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، خلال الكشف عن احدى القواعد البحرية للحرس الثوري ان هذه الصواريخ جزء من قدرتنا العسكرية وننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته.
رمز الخبر: ۷۰۹۵۴
تأريخ النشر: 02 February 2025

قال‌قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، على هامش زيارة لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري، اثناء الكشف عن احدى القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرث الثوري: هذه الصواريخ جزء من قدرتنا العسكرية وننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته.

وأضاف اللواء سلامي: أيدينا على الزناد وهذه الصواريخ سيتم إطلاقها في اليوم الذي نحتاجها فيه.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني انه إذا ارتكب الأعداء أخطاء، فإنهم سيسببون مشاكل لأنفسهم وللآخرين.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري في تصريح له بأن المنظومات التي تم تفقدها اليوم بحضور القائد العام للحرس الثوري قد تم تزويدها بوسائل نقل برية مسلحة، بالإضافة إلى الصواريخ البحرية. وبفضل التقنيات التي طوّرها العلماء الإيرانيون، لم يعد هناك حاجة للوجود على السواحل لتنفيذ العمليات.

وأضاف، إن هذه المنظومات والمدن الصاروخية قادرة على الإطلاق من مئات الكيلومترات داخل عمق البلاد، وضرب أهدافها في أعماق البحار.

وتابع، تتميز هذه الأنظمة بخصائص فريدة تجعلها في طليعة تكنولوجيا صواريخ كروز البحرية على مستوى العالم. كما أن الصواريخ التي تم الكشف عنها لم تعد تتحرك في مسار خطي، بل أصبحت موجهة بالكامل، وتعمل بذكاء عالٍ في تحديد الأهداف.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة
السفير الايراني في لبنان: ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل دربها الشامخ والمشرق
بحرية حرس الثورة تزيح الستار عن مدينة صاروخية تحت الأرض
بزشكيان: مع الإنجازات الدفاعية الإيرانية لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على أراضينا
اللواء سلامي: أيدينا على الزناد/ ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته
الحرس الثوري يكشف عن صاروخ كروز البحري "قدر 380" بمدى يتجاوز 1000 كيلومتر
قلت لرئيس الفيفا انهم اقاموا الكاس تحت مسمى وهمي الخليج
الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة خلال الـ 220 سنة الماضية والتي لم تخسر حتى شبرًا واحدًا من الأراضي الإيرانية
العميد وحيدي: المناورات تعكس قوة الشعب الإيراني
الرئيس الايراني: سر بقاء الثورة الإسلامية هو تعزيز الأمل وتجنب اليأس
بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة
بزشكيان: المقاومة ستصبح اقوى يوما بعد يوم ولايمكن تدميرها بأي سلاح
حاجي بابائي: المقاومة أثبتت أن أميركا لم تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث والآخرون يستمعون لها
حاجي بابائي: المقاومة أثبتت أن أميركا لم تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث والآخرون يستمعون لها
قلت لرئيس الفيفا انهم اقاموا الكاس تحت مسمى وهمي الخليج
بزشكيان: المقاومة ستصبح اقوى يوما بعد يوم ولايمكن تدميرها بأي سلاح
الجمهورية الإسلامية هي الحكومة الوحيدة خلال الـ 220 سنة الماضية والتي لم تخسر حتى شبرًا واحدًا من الأراضي الإيرانية
بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة
الرئيس الايراني: سر بقاء الثورة الإسلامية هو تعزيز الأمل وتجنب اليأس
العميد وحيدي: المناورات تعكس قوة الشعب الإيراني
الحرس الثوري يكشف عن صاروخ كروز البحري "قدر 380" بمدى يتجاوز 1000 كيلومتر
اللواء سلامي: أيدينا على الزناد/ ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته
بزشكيان: مع الإنجازات الدفاعية الإيرانية لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على أراضينا
السفير الايراني في لبنان: ايران تقف اليوم أقوى من أي وقت مضى وستواصل دربها الشامخ والمشرق
بحرية حرس الثورة تزيح الستار عن مدينة صاروخية تحت الأرض
قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة