قال أسطورة كرة القدم في إيران، في مقابلة حصرية مع "تابناك": قلت لرئيس الفيفا انهم اقاموا الكاس تحت مسمى وهمي الخليج.

القسم الدولي لموقع "تابناك": أثارت تعليقات علي دائي رداً على علي رضا دبير ردود فعل كثيرة. وخاصة الجزء من خطابه الذي قال فيه إن بناء الملاعب في العراق ولبنان وسوريا ليس فناً يتطرق إليه بعض المديرين في عملهم اليومي. وفي حين لم يذكر دائي في أي مكان من حديثه المصادر المالية لبناء هذه الملاعب، فإن وزير الرياضة والشباب أحمد دنيامالي أكد أيضاً بشكل صريح أن شركات إيرانية قامت ببناء ملاعب في العراق.

وردا على تصريحات علي دائي حول بناء الملاعب في الدول المجاورة، قال دنيامالي: "ناقشنا الخدمات الهندسية في العراق، والشركة التي بنت برج ميلاد قامت بهذا العمل في العراق مقابل المال". وهذا لم يحدث في لبنان وسوريا، وهم يخلقون أجواء. وفي الوقت نفسه، إذا قام مهندسونا بالبناء في مكان ما، فهذا يعد فنًا ونحن فخورون بذلك. "سوف ندعم بالتأكيد حيث يمكننا توليد الدخل."

بعد هذا الجزء من حديث وزير الرياضة والشباب، وبينما تم ذكر بناء العديد من الملاعب في العراق من قبل شركات إيرانية في وسائل الإعلام، اتصلنا بعلي دائي لطلب رأيه.

فيما یلي نص المقابلة:

أدلى وزير الرياضة بتصريح رداً على مقابلتك الأخيرة، وكان إلى حد ما بمثابة تأكيد على تصريحك بشأن بناء ملعب في العراق. وقال الوزير إن الشركة التي بنت برج الميلاد هي نفسها التي بنت ملعبا في العراق وأخذت أموالها، وعلينا أن نفخر بذلك. ماذا تعتقد؟

نعم، إنهم فخورون. تم بناء ملعب في البصرة حيث شتموا المنتخب الإيراني، وفي نفس الملعب أقيمت بطولة كأس الخليج العربي المزيفة. وناقشت نفس الموضوع مع إنفانتينو وقلت أن هذا هو الخليج الفارسي، ورئيس الفيفا أيضاً أكد أنه الخليج الفارسي. وأوضح لي قائلاً: "لا تفهمني خطأ يا علي، هذه الكأس كانت تسمى الخليج العربي، وإلا فإن الخليج الفارسي يظل دائمًا الخليج الفارسي".

إنهم عكسوا هذه القضية وكأنك تقصد دفع تكاليف بناء الملعب، بينما ما قلته كان عن بناء الملعب. وكما أننا لم نقم ببناء مثل هذه الملاعب في بلادنا، والآن يقول وزير الرياضة والشباب أن شركة إيرانية قامت ببناء ملعب في العراق...

أحسنت... عندما أقول أشياء مثل هذه، لأننا كنا لمدة بضعة أشهر موضع سخرية هذه الدول العربية واللاعبين الأجانب. لقد جاؤوا وقاموا بتصوير حدائقنا، وانتشرت اللقطات على نطاق واسع. وهذا يعني أن سمعة إيران تتعرض للتشويه، وكل ما قلته كان عن سمعة إيران وعظمتها، وسأقوله مرة أخرى. انظر إلى مدى انتشار خبر عدم وجود ملعب عشبي أو ساحة لعب على وسائل التواصل الاجتماعي. سمعنا الكثير من هذه الكلمات، ونشرت أيضًا في وسائل الإعلام والصحف.

خلال هذه الفترة، شاهدت حالة العشب في ملعب فولادشهر أثناء مباراة إيران وقرغيزستان، عندما كان الملعب الجدید في مشهد ولم يسمحوا بإقامة المباراة على هذا الملعب.

لقد حدثت هذه الأشياء من قبل ولدينا مثل هذه المشاكل. برأيي، علينا أن نفكر أولاً بسمعة إيران. أيا كان ما نفعله، فلنفعل مثل هذه الأمور لإيران أولاً. هذا كل ما أقوله. وإلا فأنا لست في كرة القدم الآن، ولست مدربًا، ولست مديرًا، وليس لدي أي عمل. يحزننا أنه مع كل هذه الإمكانات، يتم ارتكاب مثل هذه الأخطاء.

بالطبع، كان أحد طلابك القدامى قد أطلق نكتة أيضًا عن جيل 98، قائلاً إننا ذهبنا إلى كأس العالم ثلاث مرات متتالية، وكان جيل 98 يرحل بالقوة. من أين جاء هذا الحديث؟

لا، أنا لا أفكر في هذه الأمور على الإطلاق. لقد قلت وأقول دائمًا أن الناس هم أفضل من يحكم على جميع القضايا.