بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة

بدأت في قطاع غزة عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين لدى كتائب القسام، ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ينتظر أن يُعاد اليوم السبت تشغيل معبر رفح.

سلمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون للصليب الأحمر الدولي في خان يونس.

وقالت المصادر إن سيارات الصليب الأحمر نقلت الأسيرين المفرج عنهما إلى أقرب نقطة للجيش الإسرائيلي في محيط محور نتساريم.

وكان مقاتلون من كتائب القسام انتشروا في خان يونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وقالت المصادر إن مئات من مقاتلي القسام والمواطنين احتشدوا في ميناء غزة استعدادا لتسليم الأسير كيث شمونسل سيغال الذي يحمل جنسية مزدوجة أميركية إسرائيلية، مشيرا إلى أنه كان يفترض إطلاق هذا الأسير في وقت سابق لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وخلال عملية التسليم رفعت صور قادة القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأمس الجمعة أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أسماء الأسرى الثلاثة المشولين بهذه الدفعة، وهم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

وأفرجت فصائل المقاومة أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.

وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي القطاع.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء أمس الجمعة أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم حركة حماس اليوم.

من جهته، أوضح مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن قائمة الأسرى الاسرائيليين التي سلمت إلى الاحتلال للإفراج عنهم اليوم تشمل أسيرا من المرضى التسعة.