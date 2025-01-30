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عراقجي يشيد بالدور القطري في وقف اطلاق النار في غزة ويؤكد على ضرورة متابعة تنفيذه

أشاد عراقجي بالدور الإيجابي والبناء الذي لعبته قطر في المساعدة على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف الإبادة الجماعية، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الكيان الصهيوني في انتهاك العهود واختلاق العراقيل.
رمز الخبر: ۷۰۹۴۴
تأريخ النشر: 30 January 2025

التقي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في الدوحة اليوم الخميس مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتناول اللقاء مجموعة من المواضيع التي تهم الطرفين، بما في ذلك تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وخاصة على الساحة الفلسطينية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والأوضاع السياسية في لبنان بعد انتخاب رئيس للبلاد ورئيس للوزراء.

وتناول اللقاء الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني، والتطورات في سوريا، كما تمت مناقشة وتبادل الآراء حول تأكيد البلدين على دعم سيادة واستقرار ووحدة أراضي سوريا.

وفي إشارته إلى العلاقات الجيدة للغاية بين إيران وقطر، أكد وزير الخارجية عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع هذا البلد في مختلف المجالات.

كما أشاد عراقجي بالدور الإيجابي والبناء الذي لعبته قطر في المساعدة على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف الإبادة الجماعية.

وفي إشارة إلى الصمود الذي لا يوصف للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الكيان الصهيوني العدواني، شدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الكيان الصهيوني في انتهاك العهود واختلاق العراقيل.

كما أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع إيران، مشيداً بدور ايران ومكانتها الخاصة في المنطقة ومساهمتها في إرساء السلام والاستقرار فيها.

وفي هذا الاجتماع، اتفق الطرفان أيضًا على مواصلة المشاورات والتشاور الوثيق بين طهران والدوحة بشأن التطورات الإقليمية.

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عراقجي يشيد بالدور القطري في وقف اطلاق النار في غزة ويؤكد على ضرورة متابعة تنفيذه
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