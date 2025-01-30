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القسام تعلن رسميا عن استشهاد قائد هيئة أركانها "محمد الضيف"

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، ابو عبيدة، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد قائد هيئة أركان القسام "محمد الضيف" ابو خالد.
رمز الخبر: ۷۰۹۴۳
تأريخ النشر: 30 January 2025

اعلن الناطق باسم كتائب القسام، ابو عبيدة، مساء اليوم، عن استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف وعدد من القادة منهم مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، وغازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خان يونس).

واكد أبو عبيدة ان استشهاد القادة العظماء لن يفت في عضدنا، مضيفا: بعد استشهاد القادة مجاهدونا استبسلوا أكثر وأكثر وزادت دافعيتهم للقتال أكثر والقائد يخلفه ألف قائد.

وتابع: لم تتعرض منظومة كتائب القسام لفراغ قيادي ولو لساعة واحدة.

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