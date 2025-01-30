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قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الإمام الخميني (ره)

على اعتاب عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، زار قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الخميس، مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الإمام الخميني(ره) وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة.
رمز الخبر: ۷۰۹۴۲
تأريخ النشر: 30 January 2025

على اعتاب عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، زار قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الخميس، مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الإمام الخميني(ره) وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة.

كما زار قائد الثورة قبور شهداء التفجير الإرهابي في السابع من تير ( 28 يونيو 1981) والتفجير الإرهابي لمكتب رئيس الوزراء في الثامن من شهريور ( 30 اغسطس 1981)، وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة مخلّدا ذكرى هؤلاء الشهداء خاصة الشهداء آية الله بهشتي ومحمد علي. رجائي، وحجة الإسلام والمسلمين باهنر.

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