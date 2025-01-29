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عراقجي: لم تصلنا رسالة محددة من الحكومة الأمريكية الجديدة

تطرق وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الى بعض التكهنات الإعلامية حول تبادل الرسائل بين إيران وامريكا، مؤكدا على انه لم يتم إرسال أو تلقي أي رسالة محددة بين إيران والولايات المتحدة، لافتا الى معيار ايران هو انعدام الثقة كما كان في الماضي، والذي يجب حله من خلال تدابير عملية.
رمز الخبر: ۷۰۹۳۹
تأريخ النشر: 29 January 2025

وعلى هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، وفي دردشة مع الصحفيين وردا على الاحتمالات المطروحة حول التفاوض والاتفاق مع الولايات المتحدة،اوضح عراقجي انه لم يتم إرسال أو تلقي أي رسالة محددة بين البلدين، وما يقال منحصر في وسائل الإعلام فقط.

وبالاشارة إلى حديثه مع قناة سكاي نيوز الإنكليزية حول المفاوضات مع أمريكا، بيّن عراقجي ان ما صرح به خلال هذه المقابلة كان واضحا تماما،والمحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة وحاليا إيران في انتظار توضيحات بشأن سياسات تلك الدول ومراجعتها،فإذا ذهب الاستنتاج في البلاد في الاتجاه الذي يمكن فيه اجراء مفاوضات على قدم المساواة، فسيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك.

وفيما يتعلق بأي اتفاق وتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية،لفت عراقجي الى أنه لا يوجد حاليا أي قرار بهذا الشأن، وبأن حالة عدم الثقة لا تزال سائدة في علاقات إيران مع الولايات المتحدة، مضيفا بأن إيران قد أبرمت اتفاقا سابقا ووفّت به، بينما كان الطرف الآخر هو من خرقه.

وتابع وزير الخارجية انه وبطبيعة الحال، لا يمكن حل مشكلة عدم الثقة هذه بهذه السهولة وبكلمات لطيفة، بل تحتاج إلى إجراءات عملية وسياسات محددة، لافتا الى ان الحكومة ستراجع الشروط وتتخذ قرارا عندما يتم إبلاغها بهذه السياسات.

 الحوار مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان أمر ضروري

وعن زيارته الى افغانستان مؤخرا،قال عراقجي:إن أفغانستان جارتنا المهمة للغاية، وهناك العديد من القضايا والتحديات والعديد من المصالح الوطنية بالنسبة لنا في العلاقات بين البلدين،و حل هذه القضايا عبر الحوار والدبلوماسية أمر ضروري.

واضاف انه وكما جاء في مقابلة أمير خان متقي؛ بان الحكومة الأفغانية تعترف بأن لإيران الحق في المياه بموجب المعاهدة،موضحا انه جرت ايضا مناقشة تفصيلية بشأن المواطنين الأفغان الموجودين في إيران والتي تعد ايضا مسألة ذات اهتمام اجتماعي،كما تقبل الحكومة الحالية في أفغانستان ضرورة عودة المهاجرين الافغان غير الشرعيين الى بلادهم.

ومضى يقول بأن أفغانستان تريد عودة مخططة وكريمة لهؤلاء الأشخاص بشكل لا يسبب مشاكل أخرى، وفي هذا الصدد تقرر مراجعة خطة بين البلدين وسيتم التوصل الى نتيجة حول كيفية القيام بذلك.

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