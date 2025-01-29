الادميرال إيراني: رسالة انتصار غزة وحماس هي أننا يجب ألا نستسلم للهزيمة

قال قائد القوات البحرية: "إن الرسالة المهمة التي يحملها انتصار وعودة أهالي غزة وجبهة حماس لنا هي أننا يجب ألا نستسلم تحت أي ظرف من الظروف وأن نمضي قدماً تحت راية ولاية الفقيه".

قال قائد القوات البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني، على هامش لقاء بين مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية مع قائد الثورة في يوم عيد المبعث، ردا على السؤال هو ما هو الدرس الذي يمكن أن تتعلمه إيران والعالم الإسلامي من انتصار جبهة المقاومة في غزة ولبنان؟ إن هذه الخطوة التي قام بها الشعب الفلسطيني الحبيب والنصر المطلق الذي حققه، على الرغم من دخول الجبهة الكافرة بأكملها إلى الساحة والدفاع عن هذا الكيان المنكوب ودعمه، أظهرت أن في النهاية حدث نفس الشيء الذي عاشوه مراراً وتكراراً.

وتابع الأدميرال الإيراني: "اليوم تحطمت شخصية أعداء فلسطين أكثر من الماضي لأنهم في الماضي لم يدخلوا إلى الساحة بهذه القوة الكبيرة، بينما كان الفلسطينيون كما في الماضي". ولم يحظوا بنفس الدعم الذي حظي به أعداؤهم.

وأضاف: "الرسالة المهمة التي يحملها هذا النصر وعودة أهل غزة وجبهة حماس لنا هي أننا يجب ألا نستسلم تحت أي ظرف من الظروف وأن نمضي قدما تحت راية الولاية والنصر للمؤمنين".