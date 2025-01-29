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العميد حاجي زاده: العالم كله يعترف بانتصار فلسطين وصموده ومقاومته

قال قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة العميد امير علي حاجي زاده على هامش لقاء قادة النظام والسفراء الإسلاميين مع قائد الثورة: "إن ما أدى إلى النصر هو صمود وثبات الشعب الفلسطيني وأنصاره".
رمز الخبر: ۷۰۹۳۶
تأريخ النشر: 29 January 2025

قال العميد حاجي زاده على هامش لقاء كبار مسؤولي الدولة وسفراء الدول الاسلامية مع قائد الثورة لمناسبة ذكرى البعثة النبوية الشريفة: ان ما أدى إلى النصر هو صمود وثبات الشعب الفلسطيني وداعميه، وهذا يعني حضور محور المقاومة الموحد لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "في المرات السابقة كانت الحروب تخاض واحدة تلو الأخرى، ولكن هذه المرة اتسعت الحرب في المنطقة، وشعر الجميع، بما في ذلك اليمن والعراق وإيران وحزب الله في لبنان، بالواجب وانخرطوا في هذه القضية".

وأشار قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة إلى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الكيان الصهيوني، مؤكداً: "إن انتصار الشعب الفلسطيني أظهر أنه إذا كان هناك صمود ومثابرة ومقاومة بالمعنى الحقيقي فإن النصر سوف يتحقق."

وأضاف: "الآن العالم كله يقول إن فلسطين انتصرت وأن أعداءها لم يحققوا أياً من أهدافهم، في حين أن جميع أهداف الشعب الفلسطيني وغزة قد تحققت، وهو ما يعتبر انتصاراً عظيماً".

وفي الختام، قال العميد حاجي زاده: "يجب أن نعلم أن العدو عادة ما يحاول قلب الحقيقة، وقد خُدِع البعض في الداخل والخارج وتصوروا بأن إيران قد ضعفت أو حدث شيء ما، لكن هذه الأيام أصبحت كل الأمور واضحة للجميع".

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