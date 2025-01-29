النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۶مشاهدات
‍ پ

قيادي في حماس : عودة الغزيين للشمال العنوان الأكبر لفشل الاحتلال وخسارته

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران : إن صورة عودة النازحين الغزيين إلى شمالي القطاع هي العنوان الأكبر لفشل الاحتلال "الإسرائيلي" وخسارته وتراجعه.
رمز الخبر: ۷۰۹۳۵
تأريخ النشر: 29 January 2025

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، في حفل استقبال الأسرى المحررين بالقاهرة: "إن كل محاولات المحتل وقادته المجرمين، في تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحطم اليوم".

وتابع: "شعبنا في غزة، يثبت اليوم أنه عصي على الانكسار أو الانهزام، وأنه لن يغادر وطنه المقدس فلسطين؛ مؤكدا، بانه "رغم كل المآسي والدمار والدماء وعظيم التضحيات بغزة، إلا أن الشعب يرفض التهجير خارج الوطن أو النزوح داخله".

وأشاد بدران بأهل غزة المقاومين، قائلا: شعب عظيم مقاوم مرابط واجه كل إجرام وعنجهية وجبروت المحتل بصدره العاري، ونحن والله نعلم حجم الجريمة والإبادة الجماعية في هذه الحرب، ونحن منكم وأنتم منا، وسنقف إلى جانبكم دائماً مهما كلفنا من ثمن.

واستذكر القيادي في حماس، الشهداء والأسرى والجرحى، و"على رأس آلاف الشهداء القادة الأحباب، الشهيد الحبيب أبو العبد هنية، والشهيد صالح العاروري، والشهيد الحبيب أبو إبراهيم السنوار.

وشدد بدران على، أن الفلسطينيين، أثبتوا للعالم مجدداً بأنهم لم ولن يتركوا وطنهم مهما بلغت التضحيات".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى "استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال المُبعدين إلى خارج فلسطين، بأنهم يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الانتصار على يد المقاومة وصمود الفلسطينيين في قطاع غزة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الكيان الصهيوني وعدم الإنسحاب من جنوب لبنان/ أيدي مقاتلي "حزب‌الله" على الزناد
عراقجي: لم تصلنا رسالة محددة من الحكومة الأمريكية الجديدة
العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
الادميرال إيراني: رسالة انتصار غزة وحماس هي أننا يجب ألا نستسلم للهزيمة
العميد حاجي زاده: العالم كله يعترف بانتصار فلسطين وصموده ومقاومته
قيادي في حماس : عودة الغزيين للشمال العنوان الأكبر لفشل الاحتلال وخسارته
متحدث الخارجية: الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال عجزت عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم
"طوفان الأقصى" وعجز الصهاينة في القضاء على حركة "حماس"
البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة: الكيان الصهيوني تهديد رئيسي ومستمر للسلم والأمن الإقليمي والدولي
الأمم المتحدة: نرفض التهجير القسري لأهالي غزة
قائد الثورة: أمريكا هي الوصف الدقيق للاستعمار والاستکبار في العالم/ غزة اجبرت "اسرائيل" على الركوع
الشيخ قاسم: العدوان على لبنان كما على غزة كان عدواناً بدعم أميركي غربي لا ضوابط له
قائد الثورة: أمريكا هي الوصف الدقيق للاستعمار والاستکبار في العالم/ غزة اجبرت "اسرائيل" على الركوع
الشيخ قاسم: العدوان على لبنان كما على غزة كان عدواناً بدعم أميركي غربي لا ضوابط له
"طوفان الأقصى" وعجز الصهاينة في القضاء على حركة "حماس"
الأمم المتحدة: نرفض التهجير القسري لأهالي غزة
البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة: الكيان الصهيوني تهديد رئيسي ومستمر للسلم والأمن الإقليمي والدولي
العميد حاجي زاده: العالم كله يعترف بانتصار فلسطين وصموده ومقاومته
قيادي في حماس : عودة الغزيين للشمال العنوان الأكبر لفشل الاحتلال وخسارته
العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
الادميرال إيراني: رسالة انتصار غزة وحماس هي أننا يجب ألا نستسلم للهزيمة
متحدث الخارجية: الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال عجزت عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم
عراقجي: لم تصلنا رسالة محددة من الحكومة الأمريكية الجديدة
الكيان الصهيوني وعدم الإنسحاب من جنوب لبنان/ أيدي مقاتلي "حزب‌الله" على الزناد