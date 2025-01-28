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الإعلامي الحكومي: غزة والشمال بحاجة 135 ألف خيمة وكرفان للإيواء

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الشعب الفلسطيني بمحافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 135,000 خيمة وكرفان الآن وبشكل فوري وعاجل مع بدء عودة مئات آلاف النازحين صباح الاثنين.
رمز الخبر: ۷۰۹۲۸
تأريخ النشر: 27 January 2025

ذكر المكتب في تصريح له أن نسبة الدمار الذي نفّذه جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بالمحافظتين بلغت أكثر من 90%، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والدول العربية بالعمل على فتح المعابر وإدخال المستلزمات الأساسية لإيواء شعبنا الفلسطيني الكريم.

وأشار إلى أن أكثر من 5,500 موظف حكومي يعملون في هذه الأثناء على تسهيل عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال، من جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبدأ صباح اليوم مئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى شمال وادي غزة تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط أجواء فرح عارمة وهتافات تكبير.

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