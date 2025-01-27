إسلامي: ضغوط الحكومة الأميركية على الوكالة هي التي تسبب الازعاج

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن المدير العام للوكالة يقول إنه إذا أرادت إيران حل قضيتها النووية، فعليها التفاوض مع إدارة ترامب، أي أن ضغوط الحكومة الأميركية على الوكالة هي التي تسبب الإزعاج.

قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية خلال اجتماع حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصادرات، أي شخص ليس لديه علم بالملف النووي لكنه قرأ هذا القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي، والذي يعود تاريخه إلى عام 1955، كما يطلق عليه قاعدة واحد واثنان وثلاثة، ومن ناحية أخرى، إذا شاهدت هذه المقابلة الأخيرة لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، فسترى أن هذين الاثنين لديهما علاقة ذو معنى خاص.

وأضاف: "يقول غروسي إنه إذا كانت إيران تريد حل قضيتها النووية، فعليها التفاوض مع إدارة ترامب، أي أن ضغوط الحكومة الأميركية على الوكالة هي التي تسبب الازعاج".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "هذا القانون واحد، اثنان، ثلاثة، يتكون من ثلاثة أجزاء". الأول هو قسم التخصيب، والثاني هو مناقشة تكنولوجيا الوقود المستهلك، والثالث هو قسم الماء الثقيل. عندما ننظر إلى هذه الفصول الثلاثة، ندرك أن هذه هي الخطوط الحمراء والمحظورات التي لا يريدون أن تمتلكها او تستخدمها اي دولة .

وتابع: "وشدد هذا القانون على أن أي دولة تريد الدخول في هذه الاتفاقات يجب أن يكون لديها عقد مع الحكومة الأميركية". الاتفاق نفسه الذي تتفاوض عليه السعودية ووزير خارجيتها، والذي أعلنت قبل أيام أنها تتفاوض عليه .

وفي إشارة إلى الضغوط التي يمارسها الغرب وأميركا على بلادنا، قال إسلامي: "من خلال العمليات الإرهابية، والتدمير، والهجمات على المنشآت، واغتيال العلماء على مدى الثلاثين عاماً الماضية، فرضوا كل هذا الضغط الهائل والصرامة على بلادنا". على مدى عشرين عامًا، تفاوضت جميع الحكومات مع كل العقليات، وكانت نتيجة هذه المفاوضات بعد عشرين عامًا وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنهم لم يستطيعوا تحمل وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة أيضًا.

وفي إشارة إلى مذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "في مذكرات نتنياهو، في كتابه الذي صدر هذا العام، والذي بالطبع إذا كان قد قال الحقيقة في كتابه، فإنه يشير بوضوح إلى أن إسرائيل لم تتصرف بشكل صحيح". ويقول إن أحد تحدياتهم كان وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة، وإنه حاول بكل ما أوتي من قوة إقناع ترامب بالانسحاب من هذا الاتفاق المخزي، على حد قوله.

وتابع إسلامي: "لا أريد أن أتحدث عن حقيقة الأمر، ولكنهم ما زالوا لا يؤمنون بهذه الوثيقة التي تفاوضوا عليها لمدة 20 عاما .

وفي إشارة إلى مقالات من مؤسسة غربية، قال: "إن مؤسسة أي اس أي اس التي تكتب وتقول ضدنا منذ سنوات، وتثير ضدنا قضايا القنبلة والهروب النووي والسرية والأمور غير المعلنة، ستنشرلأول مرة في مارس/آذار 2024 مقالاً من حوالي عشرين صفحة حول محطة الطاقة كارون في دارخوين، التي كان الفرنسيون يعملون عليها قبل الثورة، ونشرت صورًا لتقدم المشروع بالإضافة إلى كلمات تقول فيها إن الإيرانيين، بعزيمتهم، سوف يكونون بنّاءين بكل تأكيد. وسوف يبنون محطات للطاقة النووية، وسوف يقدمون هذه التكنولوجيا والمعدات إلى بلدان لا نحبها، ولذلك فإن المجتمع الدولي لابد وأن يحاول منعهم من التحول إلى منتجين.

وأضاف نائب الرئيس: "لقد أكدت هذه المؤسسة أننا لا نملك قانونًا لمنعهم، ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح لهم بأن يصبحوا منتجين نوويين بأي شكل من الأشكال". ومن المثير للاهتمام أن شركة أوروبية جاءت بعد الثورة ووقعت عقدا لإنجاز هذه المحطة، ولكن بمجرد أن علم الأمريكان أوقفوها ولم يسمحوا لها ببناء هذه المحطة. هذه حقائق من حق الأمة الإيرانية ان تعرفها.

وقال إسلامي: "بالاعتماد على الله عز وجل، بدأنا وأكملنا سلسلة العمليات مع شبكتنا القائمة على المعرفة الصناعية حتى نتمكن من تحويل منظمة الطاقة الذرية من منظمة بحثية إلى منظمة علمية وصناعية كاملة". وفي هذا الصدد، حولنا السياسات التي كانت عبارة عن خطط مغلقة، والنظرة السياسية والأمنية والتنظيمية إلى سياسة الأبواب المفتوحة والابتكار المفتوح.

وفي إشارته إلى قضية الماء الثقيل، قال إسلامي: "هناك قضية أخرى مهمة وهي قضية الماء الثقيل، وهي إحدى المجالات المحظورة [من قبل أميركا والغرب]. اليوم، أصبح للماء الثقيل مشتقات فعالة ومتقدمة للغاية. على سبيل المثال، كانت الشاشات في السابق عبارة عن شاشات LCD، والتي تم تحويلها إلى شاشات OLED، وكانت المادة الخام المستخدمة في صناعتها هي مياه مقطرة ثقيلة. مضيفا: الدول الكبرى تطلب منا شراء الماء الثقيل ونحن نتفاوض معهم لتزويدهم بها وبيعها لهم. لكن النقطة المهمة هي أننا نستطيع أن ننشئ سلسلة قيمة لبلدنا وأن تتمكن الشركات الإيرانية من استخدام هذه القدرة والإنتاج منها.