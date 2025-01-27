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بدء عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

بدأ عشرات الآلاف من سكان غزة في وسط القطاع بالعودة إلى الشمال رغم التدمير والخراب الذي أصاب هذه المناطق.
رمز الخبر: ۷۰۹۲۵
تأريخ النشر: 27 January 2025

وبدأ آلاف الفلسطينيين العودة عبر شارع الرشيد في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، وذلك سيرا على الأقدام، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار، بينما ستبدأ العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات والسيارات فقط وليس مشيا على الأقدام في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت الانسحاب من محور نتساريم، الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه الاحتلال مع بدء عمليته البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، اليوم الإثنين، إن عودة النازحين لبيوتهم وأراضيهم انتصار لشعب الفلسطيني وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الصهيوني ومخططات التهجير.

وأضافت في البيان أن عودة النازحين يثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده.

وتابعت: إن المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها، رسالة للمراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، كما تؤكد على عظمته ورسوخه في أرضه.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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