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حرس الثورة يزيح الستار عن مسيرة "غزة" في مناورات الرسول الاعظم (ص)

كشفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن طائرة بدون طيار فائقة الثقل أطلقت عليها اسم "غزة".
رمز الخبر: ۷۰۹۲۳
تأريخ النشر: 27 January 2025

كشفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن طائرة بدون طيار فائقة الثقل أطلقت عليها اسم "غزة".

وتبلغ مسافة جناحي طائرة غزة بدون طيار 22 متراً، ووزن إقلاعها 3100 كيلوغرام.

تبلغ مدة طيرانها 35 ساعة وسرعتها 350 كيلومترًا في الساعة.

وتبلغ كمية البضائع التي تستطيع غزة نقلها 500 كيلوغرام على الأقل، ويبلغ مدى عملها أربعة آلاف كيلومتر.

واستخدمت القوات الجوفضائية للحرس الثوري، يوم الاحد وعلى هامش مناورات الرسول الاعظم (ص) التي تجريها القوات المسلحة الايرانية في انحاء البلاد، الطائرة المسيرة "غزة" والتي تعتبر اكبر الطائرات المسيرة الايرانية وابعدها مدى، في عمليات القصف الجوي حيث قامت هذه الطائرة المسيرة بقصف 8 اهداف على الارض بـ 8 قنابل.

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حرس الثورة يزيح الستار عن مسيرة "غزة" في مناورات الرسول الاعظم (ص)
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