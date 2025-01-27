لجنة الامن القومي البرلمانية: ايران ليس لديها اي مفاوضات ثنائية مع أمريكا

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي: بحسب بيان المساعدين في وزارة الخارجية الايرانية اليوم في اجتماع هذه اللجنة، ليس لدينا أي مفاوضات ثنائية مع الأمريكيين.

قال إبراهيم رضائي، واصفا اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي الإيراني مساء اليوم (الأحد 7 فبراير): حضر هذا الاجتماع مساعدو الشؤون السياسية والقانونية والدولية لوزير الخارجية من أجل مراجعة المحادثات الأخيرة مع الترويكا التي عقدت في جنيف.

وذكر: في بداية هذا الاجتماع قدم المساعدون القانونيون للشؤون الدولية والسياسية بوزارة الخارجية تقريرا عن مضمون المحادثات الأخيرة مع ثلاث دول أوروبية وأوضحوا المواقف التي عبروا عنها في هذه المحادثات.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي: بحسب ما قاله دبلوماسيونا في هذا الاجتماع، سنستخدم نفوذنا ضد أي نفوذ وسنرد على أي هجوم على منشآت بلادنا.

وقال رضائي: في هذا الاجتماع تم التأكيد على أن رفع الحظر يحتاج إلى تحديث. كما تمت الإشارة إلى ادعاء إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بأن دبلوماسيين إيرانيين طلبوا من أوروبا نقل رسالة المفاوضات إلى الولايات المتحدة، وهو ما تم نفيه بشدة وقيل إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، وليس لدينا أي مفاوضات ثنائية مع الأميركيين، والمفاوضات لن تكون إلا في إطار 5+1.

وأوضح رضائي: في هذا اللقاء، وردا على سؤال حول تفعيل الية الزناد، قيل أيضا إنه في يوم إرسال هذا الطلب، سنقدم طلب أيضا المادة 10 من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى: في هذا الاجتماع ذكر أننا لن نقبل أي شروط مسبقة في المفاوضات. والشيء التالي هو أن هدفنا من المفاوضات سيكون رفع العقوبات، بينما سنواصل أيضًا تحييد العقوبات.