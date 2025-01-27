يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنين ومخيمها، لليوم السادس على التوالي، مخلفا مزيدا من الشهداء والإصابات ودمارا في البنية التحتية.

شهيد وتدمير للبنية التحتية في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب عبد الجواد ياسر محمد الغول (26 عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، في جنين الثلاثاء الماضي.

وبحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال يواصل حرق المنازل وهدمها بالمخيم، تزامنًا مع تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية، وسط إطلاق النار وسماع دوي انفجارات بالمنطقة.

ومساء أمس، استشهدت الطفلة ليلى الخطيب (30 شهرا) إثر إصابتها برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت إلى المستشفى أيضا "إصابة بالرصاص الحي في اليد وشظايا رصاص حي بالرأس لسيدة في مثلث الشهداء".

وتواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي، وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه.كما يواصل الاحتلال استقدام لتعزيزات والآليات العسكرية الى مدينة جنين ومخيمها.

وأسفر عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، منذ الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، فضلا عم تدمير واسع في ممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.