النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۵۳مشاهدات
‍ پ

وفد إيراني یصل إلی مینسك للرقابة علی انتخابات الرئاسة البیلاروسیة

وصل المدیر العام لمکتب الإنتخابات في وزارة الداخلیة محسن إسلامي، علی رأس وفد إلی مینسك کمراقب دولي علی الإنتخابات الرئاسیة في بیلاروسیا.
رمز الخبر: ۷۰۹۱۹
تأريخ النشر: 26 January 2025

يزور المدیر العام لمکتب الإنتخابات في وزارة الداخلیة محسن إسلامي مینسك على رأس وفد تلبیة لدعوة من مسؤولي بیلاروسیا ونظرا للتخطیطات التي تم تنفیذها من قبل اللجنة المرکزیة للإنتخابات البیلاروسیة.

ومن المقرر أن یزور الوفد الإيراني المراقب واحدة من الشعب الإنتخابية في مدینة مینسك عاصمة بیلاروسیا وسیطلع عن کثب علی عملیة الإنتخابات الرئاسیة في بیلاروسیا.

الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لدیها خبرة جیدة للغایة في الإقامة والإشراف علی الإنتخابات نظرا لإجراء أکثر من 42 جولة إنتخابات عقب انتصار الثورة الإسلامية. کما تؤدي هذه التفاعلات إلی تعزیز علاقات البلدین.

الجدير بالذكر أن الإنتخابات الرئاسیة في بیلاروسیا تقام في 26 ینایر/کانون الثاني 2025 .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
إسلامي: ضغوط الحكومة الأميركية على الوكالة هي التي تسبب الازعاج
بدء عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
الامام الخامنئي: اليوم سحقت كل المعادلات السياسية امام الشعب المؤمن في جنوب لبنان
حرس الثورة يزيح الستار عن مسيرة "غزة" في مناورات الرسول الاعظم (ص)
15 شهيدا و83 جريحا جراء اعتداءات الكيان الصهيوني على اهالي جنوب لبنان
لجنة الامن القومي البرلمانية: ايران ليس لديها اي مفاوضات ثنائية مع أمريكا
شهيد وتدمير للبنية التحتية في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها
وفد إيراني یصل إلی مینسك للرقابة علی انتخابات الرئاسة البیلاروسیة
جلالي: التقارب بين إيران وروسيا سيعزز اتجاهات التعددية عالميا
وزير الخارجية الايراني: ايران وافغانستان بلدان شقيقان وبينهما علاقات تاريخية وثقافية وتجارية جيدة
بقائي: زيارة عراقجي الى افغانستان تعتبر نقطة تحول في العلاقات العديدة بين البلدين
"عراقجي" یغادر طهران متوجها إلى كابول