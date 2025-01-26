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خلال لقائه مع القائم بأعمال وزير خارجية افغانستان؛

وزير الخارجية الايراني: ايران وافغانستان بلدان شقيقان وبينهما علاقات تاريخية وثقافية وتجارية جيدة

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، اليوم الاحد مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي خلال زيارته إلى كابول.
رمز الخبر: ۷۰۹۱۷
تأريخ النشر: 26 January 2025

التقى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي خلال زيارته إلى كابول اليوم الاحد.

وفي بداية اللقاء، رحب القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي بالوفد الإيراني، وقال: "نأمل أن يرفع هذا اللقاء مستوى العلاقات بين الجانبين".

وأضاف اميرخان متقي: "إن إيران وأفغانستان دولتان مسلمتان متجاورتان وتتقاسمان دائما أحزان بعضهما البعض وأفراحهما".

وتابع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني خلال هذا اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة خارجية افغانستان: "نأمل أن تكون رحلتكم مثمرة"

كما صرح وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء بدوره: "إن إيران وأفغانستان بلدان صديقان وشقيقان ومسلمان.... إنهما يتمتعان بروابط تاريخية وثقافية عميقة للغاية مع بعضهم البعض، ولطالما كانت لدينا علاقات جيدة عبر التاريخ".

وتابع: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مستوى جيد للغاية، وآمل أن نتمكن خلال هذه الرحلة من توسيع العلاقات بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين والشعبين".

وقال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي: "إن شاء الله ستتوسع العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين يوما بعد يوم".

هذا ووصل وزير الخارجية الايراني إلى كابول صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من الناشطين الاقتصاديين.

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