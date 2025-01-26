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بقائي: زيارة عراقجي الى افغانستان تعتبر نقطة تحول في العلاقات العديدة بين البلدين

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن زيارة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي إلى أفغانستان: "نحن متوجهون إلى كابول، وهذه الرحلة تأتي في إطار متابعة مصالح بلدنا وإيجاد حلول للمخاوف المشتركة. "
رمز الخبر: ۷۰۹۱۶
تأريخ النشر: 26 January 2025

كتب إسماعيل بقائي في تغريدة له على منصة إكس، "نحن متوجهون إلى كابول". وتأتي زيارة السيد الدكتور عراقجي اليوم إلى كابول في إطار سياسة الجوار وتماشيا مع المهمة الأصيلة لوزارة الخارجية في متابعة المصالح الوطنية لبلدنا من خلال التفاعل وإيجاد حلول للمصالح والاهتمامات المشتركة. ويمكن أن تكون هذه الرحلة نقطة تحول في الاستفادة من العلاقات العديدة بين البلدين لضمان المنافع المتبادلة لكلا البلدين.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وهي أول زيارة لوزير الخارجية إلى كابول منذ توليه منصبه، سيتم مناقشة ومراجعة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم أو تقلق الجانبين. ويرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة ممثلون عن مختلف الوزارات ووفد اقتصادي وتجاري.

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