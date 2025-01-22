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الجيش الايراني يكشف عن صواريخ فجر 5 بمدى يزيد عن 110 كيلومترات

أعلن نائب قائد العمليات للقوات البرية للجيش، إزاحة الستار عن صواريخ فجر 5 بمدى يزيد عن 110 كيلومترات في مناورات القوة الأمنية والهجومية والمتحركة.
رمز الخبر: ۷۰۹۰۱
تأريخ النشر: 21 January 2025

قال العميد كريم جشك نائب قائد عمليات القوات البرية للجيش: "إن مناورات القوة الأمنية الهجومية والمتحركة التي استمرت يومين للقوات البرية للجيش في المنطقة العامة شمال شرقي البلاد، والتي أقيمت بمشاركة وحدات من قوة الرد السريع الخاصة من لواء 65 للرد السريع والمدفعية والمدرعات والمظليين والطائرات بدون طيار ومجموعة الصواريخ ووحدات الدعم الأخرى، وانتهت بتحقيق الأهداف والخطط المحددة مسبقًا".

وأضاف: "في هذه المناورات، باعتباره أول مناورة متحركة بالكامل على مستوى القوات البرية للجيش، تم تصميم جميع السيناريوهات وتنفيذها بطريقة هجومية متسلسلة تمامًا، من أجل محاكاة ظروف القتال في ساحة المعركة الحقيقية إلى أقصى حد في أقصر وقت ممكن".

وقال نائب قائد العمليات في القوات البرية للجيش: "كما تم في هذا التمرين الذي يستمر يومين استخدام بعض أحدث الأدوات والمعدات والأسلحة والرؤوس الحربية التي تم إنتاجها بكميات كبيرة من قبل الخبراء والباحثين في القوات البرية للجيش".

واعلن العميد جشك عن الكشف عن صواريخ "فجر 5" بمدى يزيد عن 110 كيلومترات في هذه المناورات، والتحليق المتواصل لمختلف أنواع الاستطلاع والتدمير والقتال. وطائرات الاستطلاع والتدمير الكامل للأهداف والتحصينات بأنواع مختلفة من قنابل "قائم" الدقيقة وصواريخ "ألماس" الدقيقة".

وفي إشارة إلى دور عناصر وقوات هذه القوة المتخصصة في تحقيق أهداف هذا التمرين، قال: "إن كافة القوات البشرية المتواجدة في المناورات، بكل إتقان وقوة ومهارة، مع التنسيق والتكامل فيما بينمهم، قاموا بتنفيذ المهام الموكلة إليهم".

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الجيش الايراني يكشف عن صواريخ فجر 5 بمدى يزيد عن 110 كيلومترات
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