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خلال زيارته لمعرض "رواد التقدم"؛

قائد الثورة الإسلامية: تقدم البلاد يعتمد على إعطاء مساحة للقطاع الخاص

قام قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى علي الخامنئي، بجولة في معرض "رواد التقدم" وهو حدث وطني يعرض قدرات وإنجازات القطاع الخاص.
رمز الخبر: ۷۰۹۰۰
تأريخ النشر: 21 January 2025

يقوم قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى علي الخامنئي، بجولة في "رواد التقدم" وهو حدث وطني يعرض قدرات وإنجازات القطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني (رحمه الله).

وخلال هذه الزيارة، طرحت شركات القطاع الخاص المختلفة مخاوفها وشكواها بشأن المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الخاص، وأكد قائد الثورة للوزراء الحاضرين في المعرض: "يجب على الحكومة والمسؤولين الحكوميين أن يفعلوا شيئا لمعالجة شكاوى القطاع الخاص وحلها، لأن تقدم البلاد يعتمد على إعطاء مساحة للقطاع الخاص، والطريق الوحيد لتقدم البلاد هو الاستفادة من قدرات وإمكانات هذا القطاع".

وقال قائد الثورة أيضا خلال زيارته لقطاع صناعة الماء والكهرباء، بعد توضيحات وزير الطاقة بشأن إزالة الاختلالات في هذا القطاع: "هذه كلمات جيدة وصحيحة، ولكن يجب وضعها موضع التنفيذ... لقد كانت قضية الاختلالات وحلولها موضوعا مستمرا في السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل الوصول إلى النقطة المرجوة".

كما أشار آية الله الخامنئي إلى شكاوى شركات القطاع الخاص بشأن عملية الترخيص الطويلة والمعقدة: "إن قضية التراخيص هي قضية مهمة يجب على الحكومة والجهات المسؤولة أن توليها تفكيرًا أساسيًا من أجل إزالة العقبات أمام الإصدار السريع للتراخيص".

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