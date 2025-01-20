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الرئيس الايراني: الشعب الفلسطيني وقف بقوة وكرامة ضد الكيان الصهيوني وعلم العالم كيفية التصدي للإرهاب

هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان انتصار الشعب الفلسطيني امام الكيان الصهيوني وقال: "وقفوا في وجه الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وعلموا الامم الاخرى كيفية التصدي للإرهاب".
رمز الخبر: ۷۰۸۹۴
تأريخ النشر: 20 January 2025

عقد اليوم اليوم الاثنين اجتماع رئيس وأعضاء مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي واللجنة المركزية لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي هذا الاجتماع أشار الرئيس الايراني إلى أن أي يوم يقف فيه الإنسان في وجه الظلم هو يوم الله، وقال: "منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن، كان لدينا العديد من الشهداء وضحايا الإرهاب ولقد اغتال الأعداء دائمًا قادتنا وشيوخنا ونخبنا من أجل منع هذه الثورة من النجاح".

وأعرب بزشكيان عن تعازيه باستشهاد القاضيين حُجة الإسلام رازيني وحجة الاسلام مقيسه، وأضاف: "استشهاد هذين العزيزين دليل على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الثورة تكون دائما ضحية للإرهاب"، مستطردا بقوله: "إن المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وداعموه بحق النساء والأطفال في مساحة غزة الصغيرة هي أيضاً نموذج للإرهاب، في حين يتهموننا بدعم الإرهاب".

وهنأ الرئيس الشعب الصامد في غزة وفلسطين على انتصاراته، وقال: "نبارك للشعب الصامد في غزة وفلسطين هذا النصر... لقد وقفوا في وجه الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحققوا هذا الإنجاز العظيم. لقد علّم هؤلاء الأشخاص الصامدون الأمم الأخرى كيفية التصدي للإرهاب".

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