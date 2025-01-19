أعلنت مصادر فلسطينية أن الفلسطنيين توجهوا نحون مكان استشهاد يحيى السنوار بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

الفلسطينيون يتوجهون نحو مكان استشهاد يحيى السنوار

أعلنت مصادر فلسطينية أن الفلسطنيين توجهوا نحون مكان استشهاد يحيى السنوار بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

مصادر فلسطينية أفادت أن الفلسطنيين بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ توجهوا نحو مكان استشهاد يحيى السنوار.

شر ناشطون فلسطينيون، بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، صورا للمنزل الذي استشهد فيه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت هذا المنزل الواقع في حي تل السلطان بمدينة رفح، بشكل كامل وسوته بالأرض.