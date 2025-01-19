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وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: لم نتمكن من القضاء على حماس

قال وزير الخارجية الكيان الإسرائيلي غدعون ساعر إن تحرير الأسرى كلف ثمنا باهظا، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي سيبذل كل ما في وسعها "لتحرير المحتجزين" جميعا.
رمز الخبر: ۷۰۸۸۸
تأريخ النشر: 19 January 2025

قال وزير الخارجية الكيان الإسرائيلي غدعون ساعر في تصريحات له بعد سريان وقف إطلاق النار في غزة اليوم، إن الكيان الإسرائيلي ملتزم بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة "المحتجزين" وتفكيك قدرات حماس.

واعتبر وزير الكيان الإسرائيلي أن لا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة.

وكان ساعر قال أول أمس إن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب بالرغم مما وصفها بالضربات القوية التي وجهتها لحماس، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أنه "طوال شهور لم نتمكن من إعادة محتجز واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة" في إشارة إلى ضرورة قبول اتفاق التبادل، ووقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل أعلنت أن أهدافها من الحرب على غزة هي "القضاء على حماس واستعادة المحتجزين وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا في المستقبل" وهو ما توسع لاحقا لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتعزيز الأمن في الضفة الغربية.

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