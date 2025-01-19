النخالة: إيران قدمت لنا الدعم الكامل وما زالت وتوجت مشاركتها معنا في الوعد الصادق

أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بالدعم الكامل الذي تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية على مدى العقود الماضية، مشيراً إلى أن هذا الدعم لم ينقطع، بل تعزز بمشاركة إيران في "الوعد الصادق".

أشاد النخالة في كلمة متلفزة بالدعم الكامل الذي تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية على مدى العقود الماضية، مشيراً إلى أن هذا الدعم لم ينقطع، بل تعزز بمشاركة إيران في "الوعد الصادق".

وأضاف: "إخواننا في إيران قدموا لنا الدعم الكامل وما زالوا، وتوجوا مشاركتهم معنا في الوعد الصادق."

كما أعرب النخالة عن تقديره لحزب الله اللبناني، مشيراً إلى تضحياته ودوره البارز في دعم المقاومة، وقال: "حزب الله قدم الشهداء، وعلى رأسهم عنوان الجهاد المبارك السيد حسن نصرالله."

وتطرق النخالة إلى مشاركة اليمن في دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: "مشاركة اليمن في طوفان الأقصى ستبقى علامة فارقة لدى شعبنا وأمتنا."

وأضاف أن المقاومة العراقية أيضاً لعبت دوراً بارزاً في تعزيز روح المقاومة، مشيداً بتضحياتهم بقوله: "كما أن مقاومة إخواننا في العراق ستبقى علامة فارقة."

وأكد النخالة في كلمته أن هذا الدعم الإقليمي يعكس وحدة الأمة وتضامنها مع القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تعزيز هذا التضامن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

كما أكد في كلمته تمسك الحركة والشعب الفلسطيني بحقهم في الحياة ووطنهم رغم العدوان المستمر وقال النخالة: "سنخرج من هذه المعركة ونحن أكثر تمسكاً بحقنا في الحياة وحقنا في وطننا المبارك، وسلاحنا سيبقى في أيدينا."

وأشار النخالة إلى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في فرض شروطها على العدو منذ اليوم الأول للعدوان، رغم الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

وأضاف: "أبناؤكم المقاومون صمدوا من غزة إلى جنين ولم يلقوا السلاح، وسنكمل في المرحلة الثانية تحرير أسرانا وإجبار العدو على الخروج من قطاع غزة."

وفي حديثه عن التحديات القادمة، شدد النخالة على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، قائلاً: "أمامنا معركة كبرى وتحديات تكاد تكون أكثر أهمية من قتال العدو، وهي وحدتنا الداخلية وتضامننا."

ودعا الأمين العام الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً الحاجة إلى دعمهم في مواجهة عمليات القتل والتدمير التي يرتكبها الاحتلال.

كما أعرب عن أمله في أن تكون التضحيات والصمود الحاليين أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً وحرية للأجيال القادمة.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات ليكون دمنا شاهدا على زيف العالم لافتا الى ان شعبنا واجه بشجاعة نادرة الظلم والإجرام وخرج مرفوع الرأس عزيزا بمقاومته.