وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره اليمني اخر التطورات في المنطقة

بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي ووزير الخارجية في الجمهورية اليمنية جمال أحمد علي عامر، خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية والقضايا الثنائية وتبادلا وجهات النظر .

واعتبر وزير خارجية بلادنا اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة لصمود شعب غزة ودعم حركة المقاومة بما في ذلك الدعم المشرف من الشعب اليمني للشعب الفلسطيني المظلوم، مشيراً إلى الدور المهم جداً الذي تقوم به اليمن في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في تحقيق هذا النصر. مضيفا: بعد 15 شهراً من الجرائم والإبادة الجماعية، لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه الشريرة واضطر إلى الاستسلام لإرادة الشعب الفلسطيني الصبور..

وأشار عراقجي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إلى طهران، ووصف المحادثات في هذا الصدد بأنها مفيدة وفعالة، وأكد استمرار دعم بلادنا للحكومة والشعب اليمني.

كما أعرب وزير الخارجية اليمني عن ارتياحه لفرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نحن نتابع عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسوف تعتمد الإجراءات المستقبلية لليمن في دعم الشعب الفلسطيني على مدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار".

كما قدم تقريرا عن آخر التطورات الميدانية في اليمن وأشاد بالدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب اليمني ضد عدوان العدو.