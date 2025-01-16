اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن وقف اطلاق النار في غزة.

استسلام الصهاينة لحماس/ وزير الخارجية القطري يعلن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

واضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية

واشار: يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير

وتابع: حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين

وحول تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة قال انها ستتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.

واكد: قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار