اللواء باقري: الاعتماد على القوى العظمى لا يجلب سوى الإذلال والعار

أكد رئيس أركان القوات المسلحة أن الأمة تستطيع أن تكون مستقلة إذا استطاعت الاعتماد على نفسها، وأضاف: "الاعتماد على القوى العظمى لا يجلب إلا الإذلال والعار".

قال اللواء محمد باقري خلال مراسم انضمام مدمرة الاستخبارات الإشارية "زاغروس" الى المنظومة القتالية البحرية التي أقيمت في المنطقة البحرية الثالثة للجيش، "اليوم نشهد أحد الإنجازات العظيمة لأبناء الأمة العظيمة".

وأكد اللواء باقري أن القوة الدفاعية هي أحد الأسس الرئيسية لأمن وقوة الأمة الإيرانية العظيمة، مضيفًا: "مع تدفق المياه المستمر في العالم، تمتلك إيران الإسلامية قدرات وبنية تحتية قيمة، إذا تم توفير الأساسيات اللازمة لها، فإنها ستنمو بشكل أسرع".

وقال رئيس أركان القوات المسلحة: "لقد تمت الموافقة على السياسات العامة للتنمية البحرية، باعتبارها الوثيقة الأساسية لهذه الحركة، من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية.

وأضاف: "إن منطقة بحر عمان وساحل مكران ذات القيمة والفريدة من نوعها تعد جوهرة ثمينة لم يتم استخدامها كثيراً حتى الآن". لقد أصبحت البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدة في استخدام البلاد لهذه الشواطئ القيمة، وقد قامت بتفعيل أجزاء من هذا الساحل لأكثر من 10 سنوات، كما كانت نشطة في تفعيل منطقتي كنارك وجابهار لأكثر من 4 سنوات. وعلى مدى عقود من الزمن، وفي السنوات الأخيرة، ومع تطوير البنية التحتية وإضافة القدرات، زادت هذه القوة بشكل كبير.

وأكد اللواء باقري: "إن اهتمام القوات المسلحة بالأحداث المستقبلية والبحث المستقبلي فيما يتعلق بالأحداث من بين المزايا التي يجب تعزيزها دائمًا وإعطائها المزيد من الاهتمام، وتصميم وصناعة مدمرة الاستخبارات التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية زاغروس هو أحد هذه المزايا".

وأضاف: "نظراً لأن البحرية من المفترض أن تنفذ مهمة الأمن البحري في بحر عمان والمحيط الهندي ومنطقة غرب آسيا، وأيضاً في جميع بحار ومحيطات العالم، فإنها بحاجة إلى مثل هذه القدرة الاستخباراتية القيمة، والتي كان أسطولنا يفتقر إليها، تم تصميم هذه المدمرة الإيرانية بالكامل وصناعتها قطعة قطعة، وتجميعها من قبل شبابنا النخبة، والبحرية، وبمساعدة صناعات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع، والشركات المعرفية.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: "إن الطريقة التي تنفذ بها البحرية مهامها ستكون مختلفة تماما عن الماضي بمجرد أن تبدأ هذه المدمرة اعمالها في الإبحار". إن أحداث السنوات الماضية، وكذلك الأشهر الخمسة عشر الماضية، تظهر أن الأمة لا تستطيع أن تحقق استقلالها وسيادتها وأهدافها السامية إلا إذا كانت لديها القدرة على الاعتماد على نفسها.

وأكد اللواء باقري أن الاعتماد على القوى العظمى لا يجلب سوى الإذلال والعار، مؤكدا: "إن الشعب الإيراني، الذي يعتمد على القدرة الأبدية لله، وببركة دماء الشهداء الطاهرة، والقيادة التي لا مثيل لها من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية، سوف ينتصر على كل التحديات". لقد استطاعت الثورة، وبجهود المحاربين والعلماء والشباب، أن تثبت الاستقلال والسيادة الإلهية على أرضها وعلى امتداد مصالحنا الوطنية الواسعة.

وأضاف اللواء باقري: "اليوم، أصبحت القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمعداتها الثمينة والحديثة وبنيتها التحتية الأساسية، وامتلاكها لأفضل الشواطئ والبحار، وأفرادها الشجعان والمخلصين والمتعلمين والمهرة، قادرة على تحقيق أهدافها بنجاح ولقد استطاع المحاربون والشباب أن يخلقوا القوة ويضمنوا الأمن لبلادنا".

وذكّر اللواء باقري: إن حضور مجموعة الـ86 في المهمة حول العالم هو عمل استثنائي وقيم لأمتنا وبحريتنا وقواتنا المسلحة، والذي حدث بفضل صبر ودعم عائلات رفاقي الأعزاء، وأتمنى لجميع هؤلاء الأحباء النجاح والصحة الجيدة.