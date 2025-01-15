عراقجي: لن نتفاوض مع الحكومة الأميركية بشأن القضايا النووية حتى تعود إلى الاتفاق النووي

اعلن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في برنامج حواري إخباري خاص: "لن نتفاوض مع الحكومة الأميركية بشأن القضايا النووية حتى تعود إلى الاتفاق النووي، صيغة الاتفاق النووي لا تزال موجودة.

جاء ذلك في حوار لوزير الخارجية مع التلفزيون الايراني، شرح خلاله آخر التطورات في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك زيارة رئيس الجمهورية إلى طاجيكستان وروسيا.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس إلى طاجيكستان وروسيا، قال وزير الخارجية: هاتان الزيارتان تتوافقان مع استمرار سياسة حسن الجوار وتوسيع العلاقات مع الجيران وتبدأ هذه الجولة غدا (الاربعاء)، حيث سيزور رئيس الجمهورية طاجيكستان، ومن ثم يزور روسيا يوم الجمعة.

وأضاف عراقجي: هناك علاقات ثقافية وحضارية عميقة بين إيران وطاجيكستان. كلا البلدين يتحدثان باللغة الفارسية.

واردف: لقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً جيداً في السنوات الأخيرة، وكنا حاضرين وتعاوننا في مشاريع مختلفة في طاجيكستان، وزاد حجم التجارة بين البلدين خمسة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية.

وقال: إلى جانب اللقاءات السياسية، سيتم عقد لقاء بين رجال الأعمال من البلدين، حيث يرافق رئيس الجمهورية وفد اقتصادي كبير.

وأضاف وزير الخارجية: إن رئيسي البلدين سيشاركان ويتحدثان في جانب من هذا الاجتماع.

وقال عراقجي: ستكون لدينا أمسية شعرية يحضرها مجموعة من الشعراء من الجانبين.

واضاف: "هناك نحو 20 مذكرة تفاهم في مجالات التجارة والتبادل التجاري وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والقضايا العلمية والأكاديمية وغيرها تم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة الماضية وسيتم التوقيع عليها خلال هذه الرحلة".

واشار عراقجي الى "هناك مشاورات إقليمية بيننا وبين طاجيكستان" وقال: سنجري مشاوراتنا الخاصة بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان وأوراسيا وأعتقد أن هذه الرحلة ستكون بمثابة قفزة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين البلدين.

وأكد عراقجي أن المعاهدة بين إيران وروسيا تمثل اتفاقية متوازنة تمامًا، ولا تستهدف الإضرار بأي طرف ثالث. وأوضح أن هذه المعاهدة ليست جديدة، إذ وقّعت إيران وروسيا معاهدة للتعاون عام (2000 )، وكانت تمدد كل عشر سنوات. وأضاف أن إيران، بعد توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الصين عام 2019، اقترحت تحديث المعاهدة مع روسيا وقد استغرق العمل على هذه الوثيقة حوالي أربع سنوات وهي الآن جاهزة للتوقيع.

وأشار عراقجي إلى أن توقيع المعاهدة ليس مرتبطًا بالتطورات الأخيرة، بل هو قرار مشترك بين حكومتي البلدين، يستند إلى إجماع وطني ويُعد جزءًا من رؤية طويلة الأمد للعلاقات الثنائية. وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات شائعة بين الدول، حيث تسعى إلى إضفاء طابع استراتيجي طويل الأمد على علاقاتها.

ووصف الوزير المعاهدة بأنها شاملة تغطي جميع المجالات. وأضاف أن البعد الاقتصادي فيها قوي للغاية، بجانب التعاون القضائي، الأمني، البرلماني، والدفاعي. وأكد أن المعاهدة ليست موجهة لتأسيس تحالف عسكري أو لتحقيق هدف خاص، بل تهدف إلى وضع رؤية طويلة الأمد للعلاقات بين البلدين.

وصرح عراقجي أن هناك رضا عامًا عن تنفيذ المعاهدة السابقة، مشيرًا إلى أن الوثيقة الحالية تم تحديثها وتوسيع نطاقها. وبيّن أن الاتفاق ينص على تمديد المعاهدة كل 20 عامًا، مع إمكانية التمديد خمس سنوات بخمس سنوات إذا وافق الطرفان.

وأكد الوزير أن المعاهدة تستند إلى مصالح متبادلة بين إيران وروسيا، وهي ليست أحادية الجانب. كما أنها مبنية على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحترم سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وشدّد عراقجي على أن هذه المعاهدة ليست موجهة ضد أي دولة أخرى، ولا تشكل عائقًا أمام علاقات إيران أو روسيا مع أطراف ثالثة. وأوضح أن الهدف الرئيسي منها هو تنظيم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن المحادثات بين إيران وأوروبا قائلاً: "خلال اليومين الماضيين، أجرينا جولة من المفاوضات مع ثلاث دول أوروبية، بالإضافة إلى جولة من المحادثات مع خبراء أوروبيين. الهدف الأساسي كان إيجاد طريقة لبدء المفاوضات النووية". وأضاف: "لم نغادر طاولة المفاوضات في موضوع الملف النووي أبدًا، ولم نكن يومًا من الذين يقولون إننا غير مستعدين للتفاوض. لم يكن لدينا أبدًا مشكلة مبدئية. في بعض الأحيان كانت المطالب المفرطة من الطرف الآخر تُعقد المفاوضات، لكن من حيث المبدأ، لم تكن لدينا مشكلة للتفاوض لأننا نثق في برنامجنا النووي السلمي".

وأشار الوزير إلى أن المفاوضات الحالية مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى فحص ما إذا كانت هناك فرصة لبدء مسار تفاوضي أم لا. وأضاف: "أمريكا خرجت من الاتفاق النووي ولا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار الملف النووي. هل الحكومة الأمريكية الجديدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق أم لا؟ هذا موضوع يجب أن يُحدد ونحن لا نعرف".

وأضاف السيد عباس عراقجي: "كانت مفاوضاتنا في اليومين الماضيين جيدة، وقد شعرنا بجدية من الدول الأوروبية الثلاث. شعرنا برغبتهم في إيجاد حل تفاوضي وهذا موجود. لكن من الطبيعي أن هذا يعتمد على كيفية تعاملهم مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتحقيق نتائج بشأن رفع العقوبات. نحن لا نتفاوض مع أمريكا في هذا الصدد. سياستنا مع أمريكا هي نفسها، ولن نتفاوض معها حتى تعود إلى الاتفاق النووي سنجري مشاوراتنا الخاصة مع الصين وروسيا، ونعتبرهما عضوين رئيسيين في خطة العمل الشاملة المشتركة."

وأكد: "سوف نواصل المفاوضات في أي مكان يحتاج الأمر لذلك، ولن نغادر طاولة المفاوضات. كما قال قائد الثورة، ليس لدى الحكومة أمل في المفاوضات، ولكن أملنا هو تحييد العقوبات ومكافحة آثارها، ولكننا لن نتخلى عن مسار التفاوض".

وردًا على بعض المخاوف المتعلقة بالمفاوضات، قال السيد عباس عراقجي: "الحكومة الأمريكية الجديدة لم تستقر بعد. أما الحكومة السابقة فقد كانت واضحة في موقفها وكانت هناك مفاوضات غير مباشرة في إطار مسقط. لم نسمع بعد سياسة الحكومة الأمريكية الجديدة، وسنقوم بتنسيق سياستنا بناءً على أدائهم. سنشارك في المفاوضات بشكل مهيب. الصيغة في الاتفاق النووي لا تزال سارية، وثقة الطرفين في رفع العقوبات ما زالت قائمة، ولكن أولئك الذين يشعرون بالقلق، فإنني أفهم مخاوفهم".

وأضاف: "نظام اتخاذ القرار في البلاد يسير على مساره المعتاد، وفي القضايا المهمة يتم طرحها في مجلس الأمن القومي حيث تُناقش وتُدرَس هناك. أود أن أطمئن أولئك الذين يشعرون بالقلق أن اتخاذ القرار في هذا الموضوع سيكون منطقيًا تمامًا، وفي النهاية يتم اتخاذ القرار في المكان الذي يجب أن يُتخذ فيه، ووزارة الخارجية ستنفذ قرار النظام".

وردا على الادعاءات من المسؤولين الأوروبيين ضد إيران، قال عراقجي: "لن نعود إلى المفاوضات والنقاشات النقدية. الأوروبيون لديهم قلق بشأن الوضع في أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا ليست محصورة في أوكرانيا فقط، بل الغرب كله متورط فيها. من الطبيعي أن يكون لديهم قلق بشأن سياسات إيران، لكن من وجهة نظرنا، لا يوجد سبب مبرر لهذا القلق. نحن دائمًا دعمنا سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ومع ذلك، لدينا تعاون مع روسيا كان قائمًا منذ فترة طويلة".