الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد فوزه في الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا في بيروت.

كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد فوزه في الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا في بيروت.

وانطلقت الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا في بيروت، في خطوة حاسمة لتسمية شخصية لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بعد فراغ رئاسي دام عامين. وقد شهدت فترة الفراغ العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي عصفت بلبنان.

في الجولة الأولى من الاستشارات، حصل نواف سلام على 12 صوتًا، بينما سجل ميقاتي 8 أصوات، إضافة إلى صوت واحد دون تسمية، ليبدأ السباق نحو تشكيل الحكومة.

ومنذ إعلان موعد الاستشارات النيابية، تواصلت التكهنات حول المرشحين لهذا المنصب السني الرفيع، حيث تداولت القوى السياسية أسماء عديدة، من أبرزها نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير نواف سلام، الذي طُرح اسمه في اللحظات الأخيرة ليحظى بدعم نواب معارضين ومستقلين.

.نواف سلام، هو قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثّل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير/ شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة لمدة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.