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اسلامي: حققنا نموا هائلا في مجال النووي رغم كل العداء ضد بلادنا

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي خلال حديث له بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة ان ايران وصلت إلى مستوى عال في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية رغم كل العداء ضدها.
رمز الخبر: ۷۰۸۶۱
تأريخ النشر: 14 January 2025

قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي زار برفقة رؤساء المنظمة السابقين، الوحدتين 2 و3 قيد الإنشاء في محطة بوشهر النووية، تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة: "رغم كل العداء الذي تم توجيهه ضد ايران فإننا نشهد باستمرار نمو وديناميكية هذه المنظمة".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "اليوم وصلت البلاد إلى مستوى عال في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية".

وتابع اسلامي قائلا: "خلال هذه الفترة، حاولنا إظهار تأثير إنجازاتنا على حياة الناس والاقتصاد الوطني".

وأوضح في الختام: "لقد نجحت محطات الطاقة النووية النظيفة، ومحطتنا النووية الوحيدة، في توفير نحو 105 ملايين برميل من النفط خلال العقد الماضي".

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