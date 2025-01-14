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المتحدث باسم الامم المتحدة: الحوار مع ايران، ركز على احياء المحادثات السياسية بشان اليمن

قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن اجرى محادثات مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية حول احياء المحادثات السياسية المتعلقة باليمن بقيادة الشعب اليمني وتحت اشراف الأمم المتحدة.
رمز الخبر: ۷۰۸۶۰
تأريخ النشر: 14 January 2025

اضاف دوجاريك ان المبعوث الخاص للامين العام لليمن هانس غروندبرغ اختتم زيارته لايران والتقى هناك وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وسائر كبار المسؤولين الايرانيين.

وتابع ان المحادثات تركزت على احياء المحادثات السياسية بشان اليمن بقيادة الشعب اليمني وتحت اشراف الامم المتحدة. موضحا ان غروندبرغ ابدى قلقه من زيادة التصعيد في المنطقة واثره على الوساطة بشان اليمن.

من ناحية اخرى، اعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان هانس غروندبرغ التقى خلال زيارته الى طهران، وزير الخارجية عباس عراقجي الذي اكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لدور وجهود الامم المتحدة للمساعدة على تحسين الاوضاع في اليمن.

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المتحدث باسم الامم المتحدة: الحوار مع ايران، ركز على احياء المحادثات السياسية بشان اليمن
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