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وسائل إعلام عبرية: اليوم ليلا سيتم الإعلان عن عملية وقف إطلاق النار

أعلنت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني أنه سيتم الاعلان عن عملية وقف إطلاق النار اليوم ليلا وستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.
رمز الخبر: ۷۰۸۵۵
تأريخ النشر: 13 January 2025

ذكرت تقارير صهيونية أن التقييمات المصيرية تشير إلى أن هذه هي اللحظات الأخيرة لمفاوضات وقف إطلاق النار.

ووفقا لهذا التقرير يبدو أن الكيان الصهيوني وحماس على مشارف الاعلان عن التوصل لاتفاق نهائي حول عملية وقف اطلاق النار اليوم الاثنين الساعة العاشرة ليلا وسيتم تنفيذه غدا الثلاثاء.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة معاريف أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدعم من شركائه في الائتلاف الحكومي وعدم إفشاله.

وأضافت أن نتنياهو زاد من ضغوطه على بتسلإيل سموتريش أحد وزراء الكيان الصهيوني المتطرفين، لإظهار أن توقيع هذا الاتفاق سيمنع إلحاق الضرر بعلاقات الكيان الصهيوني مع إدارة ترامب.

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