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انضمام الف مسيرة استراتيجية إلى المنظمة القتالية للجيش بحضور اللواء موسوي والعميد نصير زاده

انضمت إلى المنظمة القتالية للجيش ألف طائرة مسيرة استراتيجية للعمل السري ومضادة للتحصينات، صممتها وأنتجتها القوات المسلحة ووزارة الدفاع.
رمز الخبر: ۷۰۸۵۴
تأريخ النشر: 13 January 2025

وبأمر من اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحضور العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، تم إرسال 1000 طائرات بدون طيار استراتيجية ذات قدرات مضادة للطائرات في عدة أجزاء من البلاد في وقت واحد.

وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار بخصائص تشمل "مدى يزيد عن 2000 كيلومتر"، و"قوة تدميرية عالية"، و"القدرة على المرور عبر طبقات الدفاع مع RCS منخفض للغاية"، و"قدرة عالية جدًا على التحمل أثناء الطيران"، و"الاعتماد على الذات وعدم الحاجة إلى التحكم من البداية حتى النهاية" مصممة لتنفيذ مهام خاصة، مع زيادة عمق الاستطلاع ومراقبة الحدود، وتعزيز القدرة القتالية والقوة التدميرية لأسطول الطائرات بدون طيار التابع للجيش في مكافحة الأهداف البعيدة.

ويتم تصميم وإنتاج هذه الطائرات بدون طيار بشكل مشترك من قبل علماء ومبتكرين من الجيش ووزارة الدفاع وشركات قائمة على المعرفة في مصانع تصنيع الطائرات بدون طيار التابعة للجيش ووزارة الدفاع، ويتم نشرها في القواعد والمناطق حيث هناك حاجة إليها.

وفي هذه المراسم، حضروا قادة القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عدد من نقاط الضم.

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