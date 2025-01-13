النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۹مشاهدات
‍ پ

قاليباف: إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ التابعة لحرس الثورة أظهرت قوة إيران الرادعة لأعدائها

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إن إجراء المناورات وازاحة الستار عن أحدث مدينة صاروخية للقوة الجوفضائية لحرس الثورة في الأيام الأخيرة أظهر ارادة إيران الجادة وقوتها الرادعة لأعدائها".
رمز الخبر: ۷۰۸۵۳
تأريخ النشر: 13 January 2025

قال محمد باقر قاليباف في كلمة أمام جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الاثنين)، "أهنئكم بذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي (ع) وأتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى الأمة الإيرانية العظيمة، وخاصة إلى الآباء النبلاء في وطننا الحبيب.

وتابع: "أدعو أبناء الشعب العزيز، وخاصة الشباب المؤمنين، أن لا يحرموا جميع خدامهم وممثليهم من دعائهم لهم بالخير والتوفيق في خدمتهم خلال أيام الاعتكاف المشرقة".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: "إن إجراء المناورات، بما في ذلك مناورات اقتدار 1403 للدفاع الجوي للقوات المسلحة، والتي تركز على قوة الدفاع الجوي للجيش، ومناورات قدس الكبيرة التي انضم اليها 110 آلاف شخص في طهران، إزاحة الستار عن أحدث مدينة صواريخ لقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة، قد أظهرت مظاهر جديدة لقدرة البلاد الدفاعية والقدرات القتالية، وأظهرت لأعداء بلدنا الحبيب العزيمة الجادة والقدرة الرادعة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية.

وقال قاليباف: "نحن ممتنون للجهود اليومية التي يبذلها جميع مقاتلي القوات المسلحة". نتمنى لهم القوة ونسأل الله العلي القدير لهم دوام التوفيق .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الكرملين: الرئيسان الإيراني والروسي سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في 17 يناير
الجيش الإيراني سيطلق العوامة "زاكروس" ايرانية الصنع في المياه قريبا
وسائل إعلام عبرية: اليوم ليلا سيتم الإعلان عن عملية وقف إطلاق النار
انضمام الف مسيرة استراتيجية إلى المنظمة القتالية للجيش بحضور اللواء موسوي والعميد نصير زاده
قاليباف: إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ التابعة لحرس الثورة أظهرت قوة إيران الرادعة لأعدائها
الخارجية الايرانية تعلن الافراج عن المواطن الايراني المعتقل في إيطاليا
15 شهرًا من الحرب؛ هل سقطت غزة؟
صواريخ "تندر" و"مجيد" تتصدى للطائرات ومُسيّرات العدو في مناورات الدفاع الجوي الايراني
اللواء صفوي: إيران بالتعاون مع القوى الآسيوية تلعب دوراً مهماً لضمان الأمن المستدام
العميد كيومرث حيدري: جميع المصالح الأميركية في المنطقة في مرمانا
اللواء سلامي: نريد أن نقول لأعدائنا احذروا ولا تخطئوا/ اليوم نستطيع إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد
ايران تدين استضافة فرنسا لاجتماع زمرة المنافقين الارهابية
ايران تدين استضافة فرنسا لاجتماع زمرة المنافقين الارهابية
اللواء صفوي: إيران بالتعاون مع القوى الآسيوية تلعب دوراً مهماً لضمان الأمن المستدام
اللواء سلامي: نريد أن نقول لأعدائنا احذروا ولا تخطئوا/ اليوم نستطيع إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد
العميد كيومرث حيدري: جميع المصالح الأميركية في المنطقة في مرمانا
15 شهرًا من الحرب؛ هل سقطت غزة؟
صواريخ "تندر" و"مجيد" تتصدى للطائرات ومُسيّرات العدو في مناورات الدفاع الجوي الايراني
الخارجية الايرانية تعلن الافراج عن المواطن الايراني المعتقل في إيطاليا
قاليباف: إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ التابعة لحرس الثورة أظهرت قوة إيران الرادعة لأعدائها
انضمام الف مسيرة استراتيجية إلى المنظمة القتالية للجيش بحضور اللواء موسوي والعميد نصير زاده
وسائل إعلام عبرية: اليوم ليلا سيتم الإعلان عن عملية وقف إطلاق النار
الجيش الإيراني سيطلق العوامة "زاكروس" ايرانية الصنع في المياه قريبا
الكرملين: الرئيسان الإيراني والروسي سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في 17 يناير