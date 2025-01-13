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صواريخ "تندر" و"مجيد" تتصدى للطائرات ومُسيّرات العدو في مناورات الدفاع الجوي الايراني

مع هجوم مكثف للطائرات والمُسيّرات الصغيرة التابعة للعدو الافتراضي على منطقتي فردو وخنداب، اشتبكت منظومات الصواريخ "تندر"، "مجيد"، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني مع الأهداف المهاجمة.
رمز الخبر: ۷۰۸۵۰
تأريخ النشر: 12 January 2025

تمكنت شبكة المراقبة الإلكترونية-البصرية والبصرية، والحساسات النشطة وغير النشطة المتوفرة لدى قوات الدفاع الجوي للجيش من تنفيذ عمليات الكشف والتعرف على الأهداف. اشتبكت منظومات "تندر"، "مجيد"، ومنظومات الدفاع المحمولة مع هذه الأهداف وأسقطت الطائرات المعادية.

أدى التنسيق الفعّال بين منظومات الصواريخ "تندر" و"مجيد"، باستخدام الرادار المحلي "شهيد جليلوند"، إلى الكشف عن الأهداف غير المأهولة، ثم استهدافها وإصابتها بنجاح بعد تتبعها والتعرف عليها.

في هذا الجزء من المناورات، تمكنت منظومات الدفاع الجوي المحمولة التابعة لقوات الدفاع الجوي، باستخدام صواريخ "ميثاق 3" المزودة بكاميرات للرؤية الليلية، من إسقاط الطائرات غير المأهولة المهاجمة.

كما تم استخدام منظومات المدفعية الرادارية "سكايجارد" والمدفعية المحلية "سراج" بنجاح للتصدي للطائرات المعادية الافتراضية وتدميرها في هذا الجزء من المناورات.

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صواريخ "تندر" و"مجيد" تتصدى للطائرات ومُسيّرات العدو في مناورات الدفاع الجوي الايراني
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