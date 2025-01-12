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العميد كيومرث حيدري: جميع المصالح الأميركية في المنطقة في مرمانا

قال قائد القوات البرية للجيش الايراني: "جميع المصالح الأميركية في المنطقة في مرمى نيراننا ولدينا القدرة على التنفيذ بشكل عملياتي".
رمز الخبر: ۷۰۸۴۸
تأريخ النشر: 12 January 2025

أشار العميد كيومرث حيدري، صباح اليوم السبت، في حفل تكريم القادة القدامى والجدد في جنوب غرب البلاد، إلى ان جميع المصالح الأميركية في المنطقة في مرمى نيراننا ولدينا القدرة على التنفيذ بشكل عملياتي. وأضاف: : لقد شن الاعداء على ايران حربا تركيبية تستدعي منّا الحفاظ على جهوزيتنا دوما لمواجهة هذه المعركة.

ونوه قائد القوة البرية بالجيش، في هذا السياق، الى اهمية التركيز على قوة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية للبلاد؛ مبينا ان "غاية العدو من حربه المعرفية والتركيبية، تكمن في حرف افكارنا وتوجهاتنا نحو مآربه اللامشروعة، وبما يتطلب ان نضع احتواء ومواجهة هذا التيار نصب برامجنا.

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