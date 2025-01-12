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اللواء سلامي: نريد أن نقول لأعدائنا احذروا ولا تخطئوا/ اليوم نستطيع إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد

وجه القائد العام للحرس الثوري الاسلامي، اللواء حسين سلامي، تحذره لاعداء ايران خلال الكشف عن المدينة الصاروخية الايراني، قائلا: احذروا ولا تخطئوا، مشيرا إلى ان ايران تستطيع اطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد.
رمز الخبر: ۷۰۸۴۷
تأريخ النشر: 12 January 2025

اکد القائد العام للحرس الثوري الاسلامي، اللواء حسين سلامي، في كلمة له بين جمع من أبناء المنظومة الصاروخية للحرس الثوري الايراني، ان لدى ايران ايمان بقدرتها الدفاعية والرادعة، وهذا الاقتدار عرف بشكل رسمي.

واشار ان عمليات الوعد الصادقة لم تكن إلا جزءا صغيرا من هذه العظمة، وقال: عمليات الوعد الصادقة جزء صغير من إظهار عظمة القوة الدفاعية والرادعة الإيرانية.

واضاف: إن معدل نمو قوتنا الصاروخية في تصاعد، واليوم نستطيع إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد.

وجه القائد العام للحرس الثوري الاسلامي، تحذره لاعداء ايران، قائلا: احذروا ولا تخطئوا، نحن عمليون ولا نتغافل عن أي شيء، تحركاتكم مرصودة من قبلنا ونحن منتظرون وعلى اهبة الاستعداد، لنري للعدو بأسنا وقدرتنا.

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