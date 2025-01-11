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سي آي إيه تعترف بسلمية البرنامج النووي الإيراني

اعترف رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)ويليام بيرنز بأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سلمي، وقال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران قررت صنع أسلحة نووية.
رمز الخبر: ۷۰۸۴۵
تأريخ النشر: 11 January 2025

قال بيرنز في مقابلة مع مراسل الإذاعة الوطنية العامة (NPR) اليوم السبت: "ليس هناك ما يشير إلى أن إيران قررت صنع سلاح نووي".

وردا على سؤال مراسل الإذاعة العامة الأميركية، أشار بيرنز إلى التطورات في الشرق الأوسط وزعم أن "الموقف الاستراتيجي" لإيران في المنطقة قد ضعف و تضرر الموقف الاستراتيجي لإيران بشدة خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية".

وتابع مزاعمه قائلا: "إن الحكومة الإيرانية قد تقرر، في مواجهة هذا الضعف، إعادة إرساء قوة الردع لديها وإلغاء القرار الذي اتخذته أواخر عام 2003 بتعليق برنامجها العسكري (النووي)".

وأقر بيرنز قائلا: "نحن لا نرى اليوم أي مؤشر على أن مثل هذا القرار سوف يتم اتخاذه، ولكن من الواضح أننا نراقب الأمر عن كثب".

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سي آي إيه تعترف بسلمية البرنامج النووي الإيراني
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