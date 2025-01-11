وزير الامن الايراني: امريكا تحمل حقدا قديما ضد ايران/الأعداء يخططون لإثارة اضطرابات في البلاد

صرح وزير الامن الايراني، حجة الاسلام اسماعيل خطيب ان امريكا تحمل حقدا قديما ضد ايران، ولم تقصر عن اي عداوة وخصومة ضد الشعب الايراني.

قال وزير الأمن الإيراني، حجة الاسلام اسماعيل خطيب في تصريحات له ان الولايات المتحدة تحمل حقدا قديما تجاه الشعب الايراني، مؤكدا ان امريكا لم تقصر عن اي عداوة وخصومة ضد الشعب الايراني، بالطبع انها لم تنجح بسبب تضامن الشعب مع الحكومة بالاضافة الى الفضل الالهي.

وأضاف خطيب: "الرئيس بزشكيان مصرّ على أن إيران لن تنخرط في أي مفاوضات تحت الضغط"، مبينا: "الأعداء يخططون لإثارة اضطرابات أمنية في البلاد ونحن جاهزون لإفشالهم".

تابع: "العدو يدعو إيران اليوم إلى التفاوض بينما لا يلتزم بنتائج أي مفاوضات وما جرى في قطر خير دليل".

وأشار وزير الامن الى المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية في دعم فلسطين و مواقفه ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معربا عن امله في ان يتم التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين ايران وروسيا خلال زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة الى موسكو.