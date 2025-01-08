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قائد الثورة الاسلامية: ارتكب الأمریکان أخطاء كثيرة في حساباتهم تجاه إيران

قال سماحة قائد الثورة الاسلامية، قبل الثورة الأميركيون خطئوا في حساباتهم و بعد الثورة، خلال هذه العقود كان الأمريكيون مخطئين في كثير من الأحيان بشأن القضايا الإيرانية. مضيفا ان بهذا الكلام اخاطب أولئك الذين تخيفهم السياسات الأمريكية.
رمز الخبر: ۷۰۸۳۴
تأريخ النشر: 08 January 2025

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مد ظله العالي بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 دي الآلاف من اهالي مدينة قم المقدسة لتجديد العهد .

وقال سماحة قائد الثورة إن إيران كانت قلعة للمصالح الأمريكية في العهد البهلوي. ومن قلب هذه القلعة خرجت الثورة. فالأميركيون خطئوا في حساباتهم و بعد الثورة، خلال هذه العقود كان الأمريكيون مخطئين في كثير من الأحيان بشأن القضايا الإيرانية. مضيفا ان بهذا الكلام اخاطب أولئك الذين تخيفهم السياسات الأمريكية.

وأضاف سماحة آية الله الخامنئي: العمل البرمجي للعدو عبارة عن كذب وإبعاد بين الواقع وأفكار الرأي العام. أنت تزداد قوة، وهو يعلن أنك أصبحت أضعف. وهو الذي أصبح ضعيفا، ويعلن أنه أصبح قويا. ويريد العدو بهذه الاعلانات تدمير الشعب الايراني.

وأشار سماحة القائد: اليوم المهمة الأساسية، لأجهزتنا الدعائية، لأجهزتنا الثقافية، وإعلاناتنا، ووزارة إرشادنا، وإذاعتنا وتلفزيوننا، وناشطينا في الفضاء الإلكتروني، المهمة الأساسية هي تمزيق ستار وهم اقتدار العدو. لا تدع دعاية العدو تؤثر على الرأي العام. وهذا ما فعله اهالي مدينة قم المقدسة في انتفاضة 19 دي عام 1978.

ورد سماحة آية الله الخامنئي على البعض الذي يقول لماذا تتفاوض إيران مع الأوروبيين ولها علاقات لكنها غير مستعدة للتواصل والتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال حقد امريكا على إيران والثورة هو حقد البعير! وهو لا يستسلم بهذه السهولة. لقد فشلت أميركا في إيران، وتحاول تعويض هذا الفشل.

وثمن سماحة آية الله الخامنئي مواقف السيد الرئيس الصريحة والشجاعة تجاه الكيان الصهيوني ودعم أمريكا لهذا الكيان، وأكد: على المسؤولين وأصحاب القرار عدم الالتفات إلى مطالب ومواقف أمريكا والصهاينة بأي شكل من الأشكال.

وقال سماحة قائد الثورة: إذا استمع المسؤولون في بلادنا لتوقعات الأمريكان غير المعقولة، أي الأخذ في الاعتبار مصالحهم، في اتخاذ القرارات في مختلف القضايا، فقد هددوا ديمقراطية البلاد وجمهوريتها.

وأكد آية الله الخامنئي: المقاومة حية ويجب أن تظل حية ويجب أن تقوى يوما بعد يوم، ونحن ندعم المقاومة، المقاومة في غزة، المقاومة في الضفة الغربية، المقاومة في لبنان، المقاومة في اليمن، المقاومة في كل مكان. نحن ندعمهم تجاه تحركات الكيان الصهيوني.

وأشار قائد الثورة: على العكس تماما مما يريد العدو أن يفعله لنزع الأمل من نفوس شبابنا، كل من له جمهور في المجالات الدعائية يجب أن يكون من أكبر وأول أهدافه احياء الأمل في القلوب ولا يتكلم عن الياس والخيبة.

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