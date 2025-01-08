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تخت روانجي: ايران لا تنوي حيازة اسلحة نووية/مستعدون للحوار في اطار الاتفاق النووي

اكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، ان الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مشددا على استعداد ايران للحوار في اطار الاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۷۰۸۳۲
تأريخ النشر: 08 January 2025

قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع مجلة ايطالية تحت روانجي: مستعدون للحوار في اطار الاتفاق النووي لرفع العقوبات.

واشار تخت روانجي إلى ان الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مضيفا: ايران عضو بمعاهدة "إن بي تي" ولا تنوي حيازة اسلحة نووية.

وأكد مساعد الخارجية الايرانية انه حسب تقارير الوكالة الذرية فقد أوفت ايران 100% بالتزاماتها

وأشار تخت روانجي إلى ان اميركا لا تعتبر طرفا في الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه.

وحول سوريا قال: الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر نوع الحكومة وكيفية إدارة بلده.

وحول تهديدات الكيان الصهيوني اكد تخت روانجي ان الكيان الإسرائيلي يعرف ما هو العقاب المترتب على أي عدوان يستهدف إيران.

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