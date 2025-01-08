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اللواء سلامي: أحرزنا خلال الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا في مجال الدفاع الجوي

صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أحرزت خلال الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا في مجال الدفاع الجوي.
رمز الخبر: ۷۰۸۳۰
تأريخ النشر: 07 January 2025

قال اللواء حسين سلامي في معرض توضيحه لتفاصيل المناورات الاخيرة في البلاد بما فيها مناورات الرسول الاعظم الـ19 ومناورات اقتدار المشتركة للقوات المسلحة الايرانية لاختبار منظومات الدفاع الجوي: "لقد أحرزنا خلال الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا في مجال الدفاع الجوي".

وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: "كانت هناك حاجة لاختبار قدرات منظوماتنا الدفاعية في المناورات لمحاكاة سيناريو واقعي".

وأشار الى الكشف عن نظام دفاعي جوي مضادة للقنابل الخارقة للتحصينات المسمى بمنظومة "سوم خرداد" في موقع نطنز النووي وقال: "لأسباب أمنية، لم ينشر سوى جزء صغير من سلسلة العمليات التي جرت اليوم".

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