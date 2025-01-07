القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان»

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ خمس عمليات عسكرية نوعية تمكنت خلالها من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان» واستهداف يافا وعسقلان المحتلتين بالطائرات المسيرة.

أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه والرد على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحل ِالإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ، فقد نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير عمليةً عسكريةً نوعيةً ومشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ يو أس أس هاري ترومان بصاروخينِ مجنحينِ وأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلكَ أثناءَ تحضيرِ العدوِّ الأمريكيِّ لشنِّ هجومٍ جويٍّ كبيرٍ على بلدِنا وقدْ أدتِ العمليةُ بفضلِ اللهِ إلى إفشالِ الهجوم.

وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسير نفذ ظهرَ (الاثنين) عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفتْ هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلةِ بطائرتينِ مسيرتين. والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً حيوياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيليِّ في عسقلانَ المحتلة بطائرة مسيرة.

كما أكدت القوات المسلحة أن سلاح الجوّ المسير نفذ عمليةً عسكريةً ثالثةً مساءَ الاثنين استهدفتْ هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة. مضيفة أن العمليات حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وجددت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل عملياتِها المساندةَ للمقاومةِ الفلسطينيةِ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

ومنذ مطلع يناير الجاري نفذت القوات المسلحة ثلاث عمليات عسكرية في عمق الكيان الصهيوني حيث تم استهداف محطة الكهرباءِ “أوروت رابين” جنوبيَّ منطقة حيفا المحتلةِ، وكذلك استهداف محطةَ الكهرباءِ التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيّين نوع فلسطين2.

كما استهدفت القوات المسلحة هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا.

ونجحت الدفاعات الجوية مطلع الشهر في إسقاط طائرة أمريكيةٍ نوع MQ_9 في محافظةِ مأرب هي الرابعة.