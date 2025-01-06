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10 قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
رمز الخبر: ۷۰۸۲۳
تأريخ النشر: 06 January 2025

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القتلى "سيدتان في الستينات من العمر ورجل"، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 7 أشخاص، وأن منفذها أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وقال شهود عيان للأناضول إن جيش الاحتلال أغلق مداخل مدينة قلقيلية وبلدات عدة شمالي الضفة، إضافة إلى شارع عام يربط نابلس وقلقيلية.

وأوضحوا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لبلدة الفندق، وشرع بعملية بحث وسحب تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة وبلدات مجاورة.

وقالت مصادر إن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس عقب عملية كدوميم.

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