رويترز: حماس وافقت على قائمة الأسرى التي قدمتها إسرائيل

المقاومة الفلسطينية وافقت على قائمة تضم 34 أسيرًا إسرائيليًا قدمتها سلطات الاحتلال الصهيوني لدفع المفاوضات قدمًا.

المقاومة الفلسطينية صادقت على قائمة تضم 34 أسيرًا إسرائيليًا قدمتها سلطات الاحتلال، في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حركة حماس وافقت على القائمة التي قدمتها إسرائيل، والتي تضم أسماء 34 أسيرًا، لكنها أكدت أن أي اتفاق يعتمد على انسحاب إسرائيل من غزة وإقرار هدنة دائمة.

وأضافت الوكالة نقلًا عن حركة المقاومة الفلسطينية: "حماس ترى أنه لا يوجد أي تقدم من جانب إسرائيل نحو التوصل إلى اتفاق للهدنة."

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنيا، يسافر إلى قطر للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس.

وبالتزامن مع تقرير رويترز حول موافقة حماس على القائمة المقدمة من إسرائيل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية بأن "إسرائيل قد توافق على هدنة في غزة قبل تسليم قائمة الأسرى الأحياء."

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان يوم الجمعة عن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في الدوحة، عاصمة قطر.

وأكدت حماس في بيانها أن الجولة الحالية من المفاوضات تركز على تحقيق هدنة شاملة، انسحاب قوات الاحتلال من غزة، تحديد تفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى منازلهم.

وشددت الحركة على جديتها ونهجها الإيجابي وجهودها لتحقيق اتفاق في أقرب وقت ممكن لتلبية مطالب الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف الحرب، وحمايتهم من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال.

من جهة أخرى، زعم مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، أنه "خلافًا لما يُقال، لم تقدم حماس حتى الآن أي قائمة بأسماء الأسرى."