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العميد نقدي: الشهيد سليماني كان له الدور الأبرز في المنطقة للدفاع عن مراقد أهل البيت (ع)

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية للشؤون التنسيقية العميد "محمد رضا نقدي" ان الشهيد سليماني لعب دوراً مهما في مختلف الساحات خلال فترة انتصار الثورة الإسلامیة وفترة الدفاع المقدس دفاعا عن بلادنا وكان له الدور الأبرز في المنطقة للدفاع عن مراقد أهل البيت (ع).
رمز الخبر: ۷۰۸۱۸
تأريخ النشر: 06 January 2025

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية للشؤون التنسيقية العميد "محمد رضا نقدي"اليوم الأحد، في مراسم بمناسبة احیاء الذكرى الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في محافظة خوزستان : اليوم الأحد، فشلت أمريكا والكيان الصهيوني في التفكير، لكن الثورة الإسلامية تتقدم بسرعة على طريق النصر.

وقال العميد "محمد رضا نقدي": إن الشهيد سليماني لعب دوراً مهما في مختلف الساحات خلال فترة انتصار الثورة الإسلامیة وفترة الدفاع المقدس دفاعا عن بلادنا وكان له الدور الأبرز في المنطقة للدفاع عن مراقد أهل البيت (ع) وضحی بحياته في سبيل الإسلام ليثبت للجميع أن سر النصر يكمن في الإخلاص.

وأضاف: لقد حاول الأعداء وراء إشعال حرب كبيرة في المنطقة باسم الدين والمذهب وجاءوا خلف أسوار كربلاء المقدسة؛ واحتلوا أجزاء من سوريا والعراق ولولا تضحيات المدافعين عن المراقد المطهرة لدخلت الأمة الإسلامية في حروب دينية داخلية.

وتابع قائلا: إن الصحوة العالمية مثل الفيضان الذي انطلق، وحيثما تم سده، سوف يندلع ویتدفق من مكان آخر؛ وعلینا أن نكون مستعدين ونجهز أنفسنا للأحداث الكبيرة.

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